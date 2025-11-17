€ 5.0844
|
$ 4.3825
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0844
|
$ 4.3825
 
DCNews Stiri Ce trebuie să scrie pe anvelopele de iarnă. Diferența dintre cauciucuri de iarnă, vară și all season
Data actualizării: 12:56 17 Noi 2025 | Data publicării: 12:56 17 Noi 2025

Ce trebuie să scrie pe anvelopele de iarnă. Diferența dintre cauciucuri de iarnă, vară și all season
Autor: Andrei Itu

cauciucuri de iarna masina Foto: Unsplash / Ce trebuie să scrie pe anvelopele de iarnă. Diferența dintre cauciucuri de iarnă, vară și all season
 

Anvelopele de iarnă sunt cruciale pentru siguranța rutieră în sezonul rece.

Anvelopele de iarnă nu sunt un moft, ci ele oferă control, aderență și protecție sporită pe timp de iarnă.

Diferența dintre anvelopele de iarnă și cele de vară

Cauciucul din anvelopele de iarnă rămâne flexibil la temperaturi mai joase, spre deosebire de anvelopele de vară care devin dure și alunecoase în aceste condiții. Mai mult, profilul benzii de rulare al anvelopelor de iarnă este conceput pentru a evacua zăpada, apa sau noroiul. Astfel, se reduce riscul de derapaj și acvaplanare.

Pe drumuri înghețate ori acoperite cu zăpadă, o mașină care are anvelope de iarnă frânează mult mai eficient, în comparație cu una cu anvelope de vară. Studiile au evidențiat că distanța de frânare poate fi de două ori mai mare pe gheață dacă folosești anvelope de vară.

Blocurile și canelurile speciale ale anvelopelor de iarnă au o tracțiune mai bună pe drumuri acoperite cu zăpadă sau gheață. Anvelopele de iarnă scad riscul de accidente în oraș, dar și pe drumurile naționale sau autostrăzi.

Citește și - Când trebuie să schimbi cauciucurile de vară cu cele de iarnă. Silviu Toma: În felul ăsta, vom fi în siguranță maximă / video 

Ce trebuie să scrie pe anvelopele de iarnă că să fie legale
 

Pe anvelopele de iarnă trebuie să existe simbolul ”M+S” (Mud + Snow – noroi și zăpadă) sau pictograma fulg de nea pe munte cu trei vârfuri (3PMSF – Three Peak Mountain Snowflake).

3PMSF garantează performanță reală pe zăpadă, testată conform standardelor internaționale.
M+S este o indicație mai veche, nu certifică performanța la fel de precis ca 3PMSF. Un exemplu de marcaj este următorul: ”205/55 R16 91H M+S 3PMSF”.

Diferența de marcaje cauciucurile de iarnă, cele de vară și cele all season

Pe anvelopele de vară sunt următoarele marcaje principale și indicații, respectiv nu au M+S sau fulg de nea.

Marcajele se limitează la dimensiune, indice de sarcină și viteză, de exemplu: ”205/55 R16 91V”. Profilul benzii și compoziția sunt optimizate pentru asfalt uscat și temperaturi peste 7°C.

Anvelope all-season (4-seasons)

Pot avea M+S, dar nu neapărat 3PMSF. Uneori apar simboluri suplimentare care indică performanță moderată pe zăpadă sau ploaie.

Aceste tipuri de anvelope sunt un compromis între vară și iarnă, adaptate pentru condiții mixte, dar nu la fel performante ca anvelopele dedicate sezonului. Un exemplu de marcaj anvelopă all-season este următorul: "205/55 R16 91V M+S".

Citește și -  Ce au diferit cauciucurile de iarnă. Amendă pentru cei care nu le schimbă la timp

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anvelope de iarna
anvelope de vara
anvelope all-season
marcaj anvelope de iarna
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
TikTok a sesizat autoritățile din România după ce doi părinți și-au abuzat sexual bebelușii
Publicat acum 17 minute
Scandalul Nordis. Analiza CITR privind unitățile proiectului: 212 promisiuni fără obiect
Publicat acum 25 minute
Nicușor Dan a dat peste cap audiența la RomâniaTV. Cotă de piață fără precedent
Publicat acum 28 minute
Mercur retrograd în Scorpion. Daniela Simulescu, avertismente pentru patru zodii - VIDEO
Publicat acum 47 minute
Primarul Cernega, despre evacuările din Plauru: Avem 15 saltele, mai punem un ceai. Își pot lua conserve de la magazin, să se descurce
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 5 minute
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 15 Noi 2025
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Publicat acum 19 ore si 14 minute
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 15 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
Publicat pe 15 Noi 2025
Sondaj CURS: rezultate vot dacă mâine ar avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close