Ce trebuie să scrie pe anvelopele de iarnă. Diferența dintre cauciucuri de iarnă, vară și all season

Anvelopele de iarnă nu sunt un moft, ci ele oferă control, aderență și protecție sporită pe timp de iarnă.

Diferența dintre anvelopele de iarnă și cele de vară

Cauciucul din anvelopele de iarnă rămâne flexibil la temperaturi mai joase, spre deosebire de anvelopele de vară care devin dure și alunecoase în aceste condiții. Mai mult, profilul benzii de rulare al anvelopelor de iarnă este conceput pentru a evacua zăpada, apa sau noroiul. Astfel, se reduce riscul de derapaj și acvaplanare.

Pe drumuri înghețate ori acoperite cu zăpadă, o mașină care are anvelope de iarnă frânează mult mai eficient, în comparație cu una cu anvelope de vară. Studiile au evidențiat că distanța de frânare poate fi de două ori mai mare pe gheață dacă folosești anvelope de vară.

Blocurile și canelurile speciale ale anvelopelor de iarnă au o tracțiune mai bună pe drumuri acoperite cu zăpadă sau gheață. Anvelopele de iarnă scad riscul de accidente în oraș, dar și pe drumurile naționale sau autostrăzi.

Citește și - Când trebuie să schimbi cauciucurile de vară cu cele de iarnă. Silviu Toma: În felul ăsta, vom fi în siguranță maximă / video

Ce trebuie să scrie pe anvelopele de iarnă că să fie legale



Pe anvelopele de iarnă trebuie să existe simbolul ”M+S” (Mud + Snow – noroi și zăpadă) sau pictograma fulg de nea pe munte cu trei vârfuri (3PMSF – Three Peak Mountain Snowflake).

3PMSF garantează performanță reală pe zăpadă, testată conform standardelor internaționale.

M+S este o indicație mai veche, nu certifică performanța la fel de precis ca 3PMSF. Un exemplu de marcaj este următorul: ”205/55 R16 91H M+S 3PMSF”.

Diferența de marcaje cauciucurile de iarnă, cele de vară și cele all season

Pe anvelopele de vară sunt următoarele marcaje principale și indicații, respectiv nu au M+S sau fulg de nea.

Marcajele se limitează la dimensiune, indice de sarcină și viteză, de exemplu: ”205/55 R16 91V”. Profilul benzii și compoziția sunt optimizate pentru asfalt uscat și temperaturi peste 7°C.

Anvelope all-season (4-seasons)

Pot avea M+S, dar nu neapărat 3PMSF. Uneori apar simboluri suplimentare care indică performanță moderată pe zăpadă sau ploaie.

Aceste tipuri de anvelope sunt un compromis între vară și iarnă, adaptate pentru condiții mixte, dar nu la fel performante ca anvelopele dedicate sezonului. Un exemplu de marcaj anvelopă all-season este următorul: "205/55 R16 91V M+S".

Citește și - Ce au diferit cauciucurile de iarnă. Amendă pentru cei care nu le schimbă la timp