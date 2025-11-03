€ 5.0861
Data publicării: 19:01 03 Noi 2025

Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Autor: Ioan-Radu Gava

catedrala manturii Agerpres
 

Oamenii continuă să vină în număr mare la Catedrala Națională, pentru a se închina în Sfântul Altar.

CITEȘTE ȘI                  -               Număr impresionant de pelerini la Catedrala Națională. Adrian Agachi (BOR), anunțul zilei

După prelungirea programului de intrare și închinare în Sfântul Altar cu cinci zile, până miercuri, 5 noiembrie 2025, oamenii au continuat să vină în număr mare la Catedrala Națională din București.

Luni seară la ora 18:00, coada se întindea până la stâlpul 29 pe Calea 13 Septembrie, timpul estimat de așteptare pentru a ajunge la Sfântul Altar fiind de cinci ore. În ultimele zile, singura dată când timpul de așteptare a fost scurt a fost sâmbătă, 1 noiembrie, în prima parte a zilei.

Cei ajunși la Catedrala Națională atunci au așteptat aproximativ 40 de minute - o oră pentru a intra și a se închina în Sfântul Altar. În rest, timpul de așteptare a fost preponderent peste 3 ore, uneori chiar 8-10 ore, inclusiv pe parcursul nopții.

CITEȘTE ȘI                   -                 Patriarhia Română prelungește programul de închinare prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale

Ținând cont de participarea mare a credincioșilor, Patriarhia Română ar putea avea în vedere o nouă prelungire a programului de închinare și după data de 5 noiembrie 2025. 

Duminică, 26 octombrie 2025, după încheierea slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, accesul credincioşilor pentru închinarea în Sfântul Altar s-a făcut în mod organizat, începând cu invitaţii oficiali din interiorul Catedralei şi continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spaţiul piaţetei (esplanadei) Catedralei.

Persoanele aflate în exteriorul gardului Catedralei Naţionale au avut acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de duminică numai după ce invitaţii oficiali şi grupurile organizate din eparhii au încheiat trecerea prin Sfântul Altar.

coada cadtedrala nationala
catedrala nationala
catedrala mantuirii neamului
sfantul altar
