Patriarhia Română prelungește programul de închinare prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale

Patriarhia Română a decis să prelungească programul de închinare prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 24:00, pentru a permite unui număr cât mai mare de credincioși să se închine în spațiul sacru al lăcașului.

Anunțul a fost făcut de preotul Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, printr-o postare publicată pe Facebook:

„Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română anunță prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 24:00”, a transmis acesta.

Măsura vine în contextul fluxului foarte mare de credincioși care s-au adunat în ultimele zile la Catedrala Națională, unde are loc în această perioadă închinarea prin Sfântul Altar, un moment deosebit și rar în viața liturgică a Bisericii Ortodoxe Române.

Apel la ordine și responsabilitate

Reprezentanții Patriarhiei îi îndeamnă pe toți cei care intenționează să participe la eveniment să dea dovadă de răbdare, calm și spirit civic, pentru a evita situațiile neplăcute provocate de aglomerație.

„Având în vedere această prelungire a programului de închinare, facem un apel către toți credincioșii care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale să evite aglomerarea excesivă a rândului de așteptare”, a precizat preotul Agachi.

Potrivit Patriarhiei, accesul pelerinilor va fi posibil și pe timpul nopții, iar echipele de voluntari și forțele de ordine vor rămâne la datorie pentru a asigura buna desfășurare a pelerinajului.

Harta interactivă arată timpul estimat de așteptare

Pentru a veni în sprijinul celor care doresc să se închine, Arhiepiscopia Bucureștilor a creat o hartă interactivă care indică în timp real timpul estimativ de așteptare la rând. Aceasta poate fi consultată online, la adresa:

https://arhiepiscopiabucurestilor.ro/stiri/comunicate-si-mesaje/sfintirea-picturii-catedralei-nationale-harta-interactiva

Instrumentul digital este menit să ușureze planificarea vizitelor și să reducă riscul de aglomerare în jurul Catedralei Naționale, mai ales în orele de vârf.