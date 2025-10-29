€ 5.0829
|
$ 4.3643
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 13:10 29 Oct 2025 | Data publicării: 12:57 29 Oct 2025

Patriarhia Română prelungește programul de închinare prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale
Autor: Alexandra Curtache

WhatsApp Image 2025-10-26 at 08.33.19
 

Patriarhia Română prelungește programul de închinare prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale până în data de 5 noiembrie.

Patriarhia Română a decis să prelungească programul de închinare prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 24:00, pentru a permite unui număr cât mai mare de credincioși să se închine în spațiul sacru al lăcașului.

Anunțul a fost făcut de preotul Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, printr-o postare publicată pe Facebook:

„Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română anunță prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 24:00”, a transmis acesta.

Măsura vine în contextul fluxului foarte mare de credincioși care s-au adunat în ultimele zile la Catedrala Națională, unde are loc în această perioadă închinarea prin Sfântul Altar, un moment deosebit și rar în viața liturgică a Bisericii Ortodoxe Române.

Apel la ordine și responsabilitate

Reprezentanții Patriarhiei îi îndeamnă pe toți cei care intenționează să participe la eveniment să dea dovadă de răbdare, calm și spirit civic, pentru a evita situațiile neplăcute provocate de aglomerație.

„Având în vedere această prelungire a programului de închinare, facem un apel către toți credincioșii care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale să evite aglomerarea excesivă a rândului de așteptare”, a precizat preotul Agachi.

Potrivit Patriarhiei, accesul pelerinilor va fi posibil și pe timpul nopții, iar echipele de voluntari și forțele de ordine vor rămâne la datorie pentru a asigura buna desfășurare a pelerinajului.

Harta interactivă arată timpul estimat de așteptare

Pentru a veni în sprijinul celor care doresc să se închine, Arhiepiscopia Bucureștilor a creat o hartă interactivă care indică în timp real timpul estimativ de așteptare la rând. Aceasta poate fi consultată online, la adresa:

https://arhiepiscopiabucurestilor.ro/stiri/comunicate-si-mesaje/sfintirea-picturii-catedralei-nationale-harta-interactiva 

Instrumentul digital este menit să ușureze planificarea vizitelor și să reducă riscul de aglomerare în jurul Catedralei Naționale, mai ales în orele de vârf. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Japonia nu va renunța momentan la importurile de gaz rusesc, deși Trump a cerut acest lucru
Publicat acum 15 minute
Alertă de călătorie în Spania
Publicat acum 15 minute
Ce spune ambasadorul SUA la NATO despre România, după decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din țara noastră
Publicat acum 49 minute
Proiect major în domeniul sănătății: 11.000 de români din mediul rural vor beneficia de screening gratuit pentru diabet zaharat
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Dumitru Chisăliţă pleacă de la Romgaz şi revine la Asociaţia Energia Inteligentă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close