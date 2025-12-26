€ 5.0890
Data actualizării: 17:40 26 Dec 2025 | Data publicării: 17:31 26 Dec 2025

Nifon, Părintele Mitropolit al Arhiepiscopiei Târgoviștei, 26 de ani de la intronizare
Autor: Crişan Andreescu

Stefan1
 

În a doua zi de Crăciun, în Catedrala Mitropolitană, s-a celebrat 26 de ani de la întronizarea Înaltpreasfinției Sale, Părintele Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, a anunțat Corneliu Ștefan.

"În a doua zi de Crăciun, am avut bucuria de a fi împreună, în Catedrala Mitropolitană, pentru a celebra 26 de ani de la întronizarea Înaltpreasfinției Sale, Părintele Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei", a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consilului Județean.

"Acești ani nu reprezintă doar măsura timpului, ci sunt mărturia unei slujiri împlinite cu credință, responsabilitate și grijă față de oameni, o lucrare ce a întărit unitatea dâmbovițenilor și a adus roade trainice în viața comunității noastre.

Vezi și: Corneliu Ștefan: Sistemul medical din Dâmbovița, contracte pentru confort și siguranța pacienților

Prin cuvânt și faptă, Înaltpreasfinția Sa a adus lumină și speranță celor aflați în încercare, a călăuzit cu blândețe și înțelepciune comunitatea și a oferit un model de credință vie, statornică.

Cu recunoștință, îi urăm sănătate, liniște sufletească și putere, pentru ca misiunea pastorală să continue cu aceeași dăruire.

Dumnezeu să vă răsplătească pentru fiecare zi de slujire și pentru tot binele făcut județului Dâmbovița!

Să ne trăiţi întru mulţi și fericiţi ani, Înaltpreasfinţia Voastră!", a ținut să precizeze Corneliu Ștefan.

