Data publicării: 08:36 01 Noi 2025

Număr impresionant de pelerini la Catedrala Națională. Adrian Agachi (BOR), anunțul zilei
Autor: Ioan-Radu Gava

Sfințirea Catedralei Naţionale slujba Sursa Foto: DC News
 

Până sâmbătă, 1 noiembrie 2025, peste 170.000 de pelerini au intrat în Sfântul Altar al Catedralei Naționale.

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a transmis redacției DC News numărul de credincioși care au intrat în Sfântul Altar al Catedralei Mântuirii Neamului din București până sâmbătă, 1 noiembrie 2025.

„Peste 170.000 de pelerini au trecut și s-au închinat prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale“, a transmis Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

În doar o zi, 30.000 de oameni au intrat în Sfântul Altar al Catedralei Naționale, iar românii mai au la dispoziție 5 zile pentru a merge și a se închina în lăcașul de cult. 

Duminică, după încheierea slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, accesul credincioşilor pentru închinarea în Sfântul Altar s-a făcut în mod organizat, începând cu invitaţii oficiali din interiorul Catedralei şi continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spaţiul piaţetei (esplanadei) Catedralei. 

Persoanele aflate în exteriorul gardului Catedralei Naţionale au avut acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de duminică numai după ce invitaţii oficiali şi grupurile organizate din eparhii au încheiat trecerea prin Sfântul Altar.

Credincioşii ortodocşi pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale şi în zilele următoare, inclusiv pe timpul nopţii, sfântul lăcaş urmând a fi deschis "zi şi noapte" până pe 5 noiembrie 2025. 

