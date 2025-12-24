€ 5.0890
Alertă de călătorie pentru Bulgaria, din 24 decembrie până în 4 ianuarie
Data actualizării: 16:26 24 Dec 2025 | Data publicării: 16:25 24 Dec 2025

Alertă de călătorie pentru Bulgaria, din 24 decembrie până în 4 ianuarie
Autor: Roxana Neagu

frontiera bulgaria romania foto recenzii Google/ Frontieră Bulgaria România
 

MAE a emis o alertă de călătorie pentru țara vecină - Bulgaria.

A fost emisă o restricționare temporară a traficului autovehiculelor de peste 12 tone în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, în Bulgaria, anunță MAE român. 

Alerta MAE pentru români

”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că, în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, circulația autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricționată temporar pe întreaga lungime a autostrăzilor Trakia și Struma, precum și pe secțiunea Sofia-Dermantsi a autostrăzii Hemus. Restricția nu se aplică vehiculelor care efectuează transport public de pasageri.

În data de 30 decembrie 2025 circulația autovehiculelor grele care părăsesc Sofia va fi suspendată între orele 14:00 - 20:00.

În data de 4 ianuarie 2026, circulația autovehiculelor de peste 12 tone pe sensul de deplasare spre Sofia va fi suspendată între orele 12:00 - 20:00. 

Pe autostrăzile Hemus și Struma restricțiile de circulație nu se aplică autovehiculelor de peste 12 tone care transportă mărfuri periculoase (ADR), animale vii, produse alimentare perisabile, precum și mărfuri cu temperatură controlată.

Pe autostrada Trakia, în secțiunea de la substația Ihtiman (km 34) până la substația Vakarel (km 23), pe sensul de deplasare spre Sofia, restricțiile de circulație nu se aplică autovehiculelor de peste 12 tone care transportă mărfuri periculoase (ADR).

În regiunea Blagoevgrad, în data de 24 decembrie 2025, între orele 10:00 - 20:00, se va introduce traficul reversibil pe secțiunea drumului I-1/E-79 Sofia - Kulata, la intersecția cu autostrada Struma și intersecția Simitli. În aceeași dată, vor fi asigurate două benzi pe sensul de deplasare spre Kulata și o bandă pe sensul spre Sofia.

Adrese utile pentru informații suplimentare

Cetățenii români pot consulta informații suplimentare cu privire la:

  • sistemul de plată online a taxei de pod la Ruse - https://customs.bg/wps/portal/agency-en/media-center/news-details/05-07-24-toll-danube-bridge-eng
  •  starea actuală a drumurilor – pe aplicația mobilă LIMA: www.lima.api.bg, pe pagina de Internet a Agenției “Infrastructura Rutieră”: www.api.bg și la numărul de telefon: 0035970013020, accesibil în regim non-stop
  •  situația zborurilor pe aeroportul Sofia – www.sofia-airport.eu
  •  regimul vamal, la intrarea în R. Bulgaria dinspre R. Turcia – la secțiunea ,,Condiții de călătorie în R. Bulgaria”, titlul ,,Reglementări vamale”: www.mae.ro/travel-conditions/3677 și pe site-ul Web al Agenției „Vămi” din R. Bulgaria:https://customs.bg/wps/portal/agency-en/home/info-citizens/Important%20notice%20for%20travelers 
  • vinieta electronică și sistemul e-TOLL – www.bgtoll.bg  
  • circulația prin punctele de trecere a frontierei bulgare – www.mvr.bg

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758” arată comunicatul MAE. 

alerta
calatorie
bulgaria
