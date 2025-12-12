€ 5.0904
DCNews Stiri Bulgaria va intra în zona euro la 1 ianuarie 2026, indiferent de situaţia politică, anunță Comisia Europeană
Data actualizării: 20:11 12 Dec 2025 | Data publicării: 19:44 12 Dec 2025

Bulgaria va intra în zona euro la 1 ianuarie 2026, indiferent de situaţia politică, anunță Comisia Europeană
Autor: Andrei Itu

protest bulgaria decembrie 2025 sofia capitala Protest violent în capitala Bulgariei, Sofia, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Agerpres
 

Comisia Europeană anunță că Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică.

Bulgaria va intra în zona euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică, a transmis vineri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la o conferinţă de presă, transmite sofiaglobe.com.

Afirmația vine la câteva ore după ce Parlamentul Bulgariei a acceptat demisia Guvernului premierului Rossen Zhelyazkov.

Proteste masive în Bulgaria

Din data de 26 noiembrie 2025, ţara a fost cuprinsă de manifestații antiguvernamentale masive, cauzate de planurile bugetare controversate ale Guvernului, însă care au escaladat în demonstraţii antiguvernamentale contra corupţiei, lipsa justiţiei şi eşecul în numeroase sectoare publice.

La conferinţa de presă a Comisiei Europene, corespondentul postului naţional de radio bulgar (BNR) a întrebat dacă accesul Bulgariei la zona euro s-ar putea sau nu amâna, în contextul demisiei Guvernului.

Președintele Radev insistă că Bulgaria nu este pregătită

Preşedintele bulgar Roumen Radev a zis, în mod repetat, că ţara nu este pregătită pentru zona euro, iar partidul de opoziţie pro-rus vrea amânarea cu un an a aderării.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a zis că situaţia este destul de clară şi că există un număr de criterii ce trebuie îndeplinite pentru adoptarea euro. Bulgaria a îndeplinit toate criteriile cheie.

De la 1 ianuarie 2026 Bulgaria va deveni parte a zonei euro

Toate hotărârile necesare au fost luate şi de la data de 1 ianuarie 2026 Bulgaria va deveni parte a zonei euro.

"Indiferent de cum evoluează situaţia politică, deciziile necesare au fost luate şi rămân într-adevăr în vigoare", a zis oficialul.

Parlamentul Bulgariei a respins de mai multe ori referendumul privind aderarea la euro

Parlamentul Bulgariei a respins, de mai multe ori, proiectele de decizii, despre un referendum pentru aderarea la zona euro pe motive constituţionale şi pentru că reprezentanţii aleşi de-a lungul timpului în Parlament au fost pentru intrarea în zona euro.

Vezi și - FOTO/VIDEO Violențe la protestele din Bulgaria: Zeci de arestări și polițiști răniți

