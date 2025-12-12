€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Fost șef de la Romsilva, pus să dea bonusul de pensionare înapoi
Data actualizării: 22:44 12 Dec 2025 | Data publicării: 22:40 12 Dec 2025

Fost șef de la Romsilva, pus să dea bonusul de pensionare înapoi
Autor: Andrei Itu

romsilva FOTO: Agerpres / Romsilva
 

Un fost șef al unei Direcției Silvice din România este obligat să restituie bonusul de pensionare, în valoare de 280.520 de lei.

Este vorba despre Teodor Țigan, fostul șef al Direcției Silvice Arad, dar și fost director general interimar al Romsilva între 2020-2022.

Decizia nu este definitivă

Teodor Țigan trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare, în valoare de 280.520 de lei, în urma unei hotărâri a instanței, dar care nu este însă definitivă. Anunțul a fost făcut, vineri, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu

”Instanţa a respins astăzi acţiunea formulată de către directorul direcţiei silvice Arad, dl. Ţigan, a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă şi l-a obligat pe director la restituirea sumei de 280.520 de lei – bonusul de pensionare”, a scris ministrul Mediului, Diana Buzoianu, într-o postare pe o rețea socială.

”Felicitări, avocaţilor de la nivelul Romsilva pentru acest rezultat preliminar”, a adăugat Diana Buzoianu. 

Teodor Țigan, reangajat la Romsilva, după ce a primit bonusul de pensionare

Directorul Teodor Țigan a luat un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut. Apoi, a fost reangajat la Romsilva ca director al Direcţiei Silvice Arad. El a cumulat pensia cu salariul.

DNA a fost sesizat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie despre cazul fostului director general al Romsilva Teodor Ţigan. El a fost pensionat în anul 2023, a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, apoi a fost reangajat la Romsilva, în funcția de director al Direcţiei Silvice Arad.

Vezi și - Nicușor Dan se opune plecării Dianei Buzoianu de la Mediu în criza apei din Prahova și Dâmbovița: „Nu văd niciun motiv să plece”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romsilva
teodor tigan
bonus pensionare
cumul pensie salariu
diana buzoianu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
De ce e bine să mănânci șorici. Mihaela Bilic: Merge de minune cu vinul sau țuica fiartă
Publicat acum 8 minute
Cod GALBEN de ceață în mai multe județe, în această noapte
Publicat acum 12 minute
Cinci mari amenințări care pot zdruncina securitatea UE în 2026
Publicat acum 35 minute
Armonia de sărbători, subiectul săptămânii la DrPsy - VIDEO
Publicat acum 53 minute
Bronzatul la solar crește riscul de cancer - Studiu
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Dec 2025
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 11 Dec 2025
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 11 Dec 2025
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
Publicat pe 11 Dec 2025
Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare?
Publicat pe 11 Dec 2025
Marius Voineag, prima reacție după ce USR a cerut să fie demis de la DNA
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close