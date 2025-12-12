Fost șef de la Romsilva, pus să dea bonusul de pensionare înapoi

Un fost șef al unei Direcției Silvice din România este obligat să restituie bonusul de pensionare, în valoare de 280.520 de lei.
Este vorba despre Teodor Țigan, fostul șef al Direcției Silvice Arad, dar și fost director general interimar al Romsilva între 2020-2022.
Teodor Țigan trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare, în valoare de 280.520 de lei, în urma unei hotărâri a instanței, dar care nu este însă definitivă. Anunțul a fost făcut, vineri, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.
”Instanţa a respins astăzi acţiunea formulată de către directorul direcţiei silvice Arad, dl. Ţigan, a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă şi l-a obligat pe director la restituirea sumei de 280.520 de lei – bonusul de pensionare”, a scris ministrul Mediului, Diana Buzoianu, într-o postare pe o rețea socială.
”Felicitări, avocaţilor de la nivelul Romsilva pentru acest rezultat preliminar”, a adăugat Diana Buzoianu.
Directorul Teodor Țigan a luat un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut. Apoi, a fost reangajat la Romsilva ca director al Direcţiei Silvice Arad. El a cumulat pensia cu salariul.
DNA a fost sesizat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie despre cazul fostului director general al Romsilva Teodor Ţigan. El a fost pensionat în anul 2023, a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, apoi a fost reangajat la Romsilva, în funcția de director al Direcţiei Silvice Arad.
