€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Proteste selective? Raportul despre DNA care n-a scos pe nimeni în stradă
Data actualizării: 12:24 12 Dec 2025 | Data publicării: 12:23 12 Dec 2025

Proteste selective? Raportul despre DNA care n-a scos pe nimeni în stradă
Autor: Anca Murgoci

PROTEST_JUSTIE_PIATA_VICTORIEI_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea Protest / INQUAM PHOTOS
 

Avocatul Kristian Winzer readuce în atenția opiniei publice un episod controversat din justiția română.

El s-a referit la Raportul Inspecției Judiciare privind activitatea DNA în cauze ce vizau magistrați, document validat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în anul 2019.

Winzer, întrevare pentru tinerii „frumoși și liberi” și protestele din justiție

„Tinerii “frumoși și liberi”, “personalitățile” din “societatea civilă”, ONG-urile care “apără”, mereu neînfricate și profund obiective, statul de drept și magistrații “terorizați” (excluși sau neexcluși din profesie, cu sau fără acoperire), au protestat (cu aceeași spontaneitate și animați de aceleași “valori” și “principii”) și după Raportul inspecției judiciare privind “Respectarea principiilor generale care guvernează activitatea Autorității judecătorești în cauzele de competența DNA vizând magistrați sau în legătură cu acestea”, validat în 2019 de CSM?


Adică după acel raport care a confirmat printre altele (în baza unor PROBE, iar NU a unor percepții subiective/ a unor narațiuni generalizate/ a unor narațiuni și interpretări partizane), că în perioada 01 ianuarie 2014 - 31 iulie 2018


(i) la nivelul structurilor DNA au fost înregistrate 1.459 de dosare vizând 845 de procurori și 1.443 de dosare vizând 1.962 de judecători (în raport menționându-se în mod expres că ”NU există posibilitatea efectuării unui calcul exact al numărului total de judecători vizaţi în dosarele de urmărire penală analizate”)


(ii) au existat numeroase ABUZURI și presiuni, fiind indicate, printre altele, ”situații de solicitare de la instanțele de judecată a dosarelor civile/penale ce se aflau pe rolul instanțelor de judecată, indiferent de stadiul de soluționare, în vederea efectuării urmăririi penale în cauzele privind magistrații, ce se poate constitui într-un POTENȚIAL FACTOR DE PRESIUNE asupra judecătorilor învestiți cu soluționarea respectivelor dosare”, respectiv ”solicitări de preluare a unei cauze penale de către DNA structura centrală, în raport de modul de soluționare de către judecător a unor cereri de prelungire a mandatelor de supraveghere tehnică vizând magistrați, fapt ce poate constitui un POTENȚIAL FACTOR DE PRESIUNE asupra judecătorului vizat”?”, a scris Kristian Winzer. 

VEZI ȘI: • Protestele împotriva justiției, atac hibrid de tip Călin Georgescu. Bogdan Chirieac arată culisele din scandalul momentului 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

kristian winzer
dna
csm
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 30 minute
Femeia „căsătorită“ cu o păpușă de cârpă susține că a rămas însărcinată cu aceasta pentru a patra oară / video
Publicat acum 36 minute
Kovesi, prima reacție în scandalul cu „Justiția capturată”. Revine la conducerea DNA?
Publicat acum 40 minute
Primul vehicul blindat 4x4 românesc, prezentat la Moreni / foto în articol
Publicat acum 54 minute
Ursula von der Leyen atac nemilos la Donald Trump, după ce președintele SUA a zis că Europa e condusă de oameni „slabi”
Publicat acum 55 minute
Măsurile luate de Bolojan „sunt bune“, dar nu suficiente. Zuckerman explică unde a greșit premierul / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 6 minute
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 11 Dec 2025
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat pe 10 Dec 2025
Impozite locale și pentru persoanele cu handicap în 2026. Numărul lor se ridică la 957.000. Ilie Bolojan acuză facilități în exces
Publicat pe 11 Dec 2025
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close