Proteste selective? Raportul despre DNA care n-a scos pe nimeni în stradă

El s-a referit la Raportul Inspecției Judiciare privind activitatea DNA în cauze ce vizau magistrați, document validat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în anul 2019.

Winzer, întrevare pentru tinerii „frumoși și liberi” și protestele din justiție

„Tinerii “frumoși și liberi”, “personalitățile” din “societatea civilă”, ONG-urile care “apără”, mereu neînfricate și profund obiective, statul de drept și magistrații “terorizați” (excluși sau neexcluși din profesie, cu sau fără acoperire), au protestat (cu aceeași spontaneitate și animați de aceleași “valori” și “principii”) și după Raportul inspecției judiciare privind “Respectarea principiilor generale care guvernează activitatea Autorității judecătorești în cauzele de competența DNA vizând magistrați sau în legătură cu acestea”, validat în 2019 de CSM?



Adică după acel raport care a confirmat printre altele (în baza unor PROBE, iar NU a unor percepții subiective/ a unor narațiuni generalizate/ a unor narațiuni și interpretări partizane), că în perioada 01 ianuarie 2014 - 31 iulie 2018



(i) la nivelul structurilor DNA au fost înregistrate 1.459 de dosare vizând 845 de procurori și 1.443 de dosare vizând 1.962 de judecători (în raport menționându-se în mod expres că ”NU există posibilitatea efectuării unui calcul exact al numărului total de judecători vizaţi în dosarele de urmărire penală analizate”)



(ii) au existat numeroase ABUZURI și presiuni, fiind indicate, printre altele, ”situații de solicitare de la instanțele de judecată a dosarelor civile/penale ce se aflau pe rolul instanțelor de judecată, indiferent de stadiul de soluționare, în vederea efectuării urmăririi penale în cauzele privind magistrații, ce se poate constitui într-un POTENȚIAL FACTOR DE PRESIUNE asupra judecătorilor învestiți cu soluționarea respectivelor dosare”, respectiv ”solicitări de preluare a unei cauze penale de către DNA structura centrală, în raport de modul de soluționare de către judecător a unor cereri de prelungire a mandatelor de supraveghere tehnică vizând magistrați, fapt ce poate constitui un POTENȚIAL FACTOR DE PRESIUNE asupra judecătorului vizat”?”, a scris Kristian Winzer.

