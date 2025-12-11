€ 5.0894
Stiri

DCNews Stiri Polonia, exclusă de la masa discuțiilor privind pacea din Ucraina. Donald Tusk e acuzat de incompetență
Data publicării: 08:40 11 Dec 2025

Polonia, exclusă de la masa discuțiilor privind pacea din Ucraina. Donald Tusk e acuzat de incompetență
Autor: Ioan-Radu Gava

Donald Tusk in timp ce iese din masina Foto: Agerpres
 

Polonia este indignată de excluderea din discuțiile de pace privind Ucraina, iar opoziția îl acuză pe Donald Tusk de incompetență.

Când liderii din Marea Britanie, Franța, Germania și Ucraina s-au reunit la Londra săptămâna aceasta pentru a-și alinia pozițiile cu privire la eforturile rapide ale Washingtonului pentru un acord de pace, Polonia nu a fost inclusă pe lista invitaților. A fost a doua respingere, după ce Varșovia nu a fost invitată la un summit crucial pentru pace la Geneva, pe 23 noiembrie, notează Politico.

Excluderea Poloniei de la masa de discuții este o lovitură amară pentru o țară care a adoptat una dintre cele mai active poziții ale UE în privința Ucrainei. Tabăra naționalistă de dreapta din jurul președintelui Karol Nawrocki îl învinovățește pe premierul Donald Tusk pentru eșec.

„Absența Poloniei de la Londra este încă un exemplu al incompetenței lui Donald Tusk”, a exclamat Marek Pęk, senator din partea partidului naționalist Lege și Justiție, după întâlnirea de la Downing Street, numindu-l pe Tusk „un politician de rangul doi în Europa”.

Motivele frustrării Poloniei sunt clare. Polonia nu numai că găzduiește 1 milion de refugiați ucraineni și acționează ca principal centru de aprovizionare pentru Ucraina, dar Varșovia joacă și un rol esențial în efortul Europei de reînarmare. Polonia este cel mai mare donator pe cap de locuitor al NATO pentru apărare și dorește să-și crească numărul de militari activi la 500.000.

Rebeliune împotriva Ursulei von der Leyen: Strategia care pune pe jar țări precum Cehia, Irlanda, Slovacia sau Suedia

Tusk e ținut pe tușă

Tusk a manifestat, de asemenea, o oarecare frustrare față absența Poloniei la reuniunile diplomatice. După întâlnirea de la Geneva, el a cerut să fie adăugat la comunicatul european comun - o cerere menită să salveze aparențele, despre care comentatorii de la Varșovia au spus că nu face decât să sublinieze absența Poloniei.

Săptămâna trecută, la Berlin, stând lângă cancelarul german Friedrich Merz, Tusk a încercat să dezamorseze stânjeneala provocată de respingerea diplomatică a Poloniei cu o notă de ironie.

„Nu vreau să stârnesc emoții, dar să spunem clar: Nu toată lumea de la Washington - și cu siguranță nimeni de la Moscova - își dorește ca Polonia să fie prezentă peste tot”, a spus el, înainte de a adăuga că a perceput această exilare „ca un compliment”.

Guvernul insistă că nu s-a întâmplat nimic neobișnuit la Londra. Formatul „a fost propus de prim-ministrul [Keir] Starmer”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Adam Szłapka, argumentând că „există zeci de astfel de formate și se schimbă constant. Nu fiecare format produce rezultate, iar Polonia nu trebuie - și nu ar trebui - să participe la toate”.

El a menționat că ministrul de externe Radosław Sikorski s-a alăturat unei convorbiri telefonice cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și Starmer după întâlnire - o dovadă, a spus el, că Polonia „rămâne pe deplin implicată”.

