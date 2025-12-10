O simplă scobitoare l-a trimis direct pe masa de operație. Cum a reușit un gălățean să-și surprindă chirurgul

O simplă scobitoare înghițită accidental a condus un gălățean la Unitatea de Primiri Urgențe. Sosit la UPU cu dureri abdominale puternice, un bărbat de 45 de ani avea să afle ce îi provoca marea suferință care l-a determinat să apeleze la ajutorul medicilor: o scobitoare care i-a perforat colonul și i-a provocat o infecție „de toată frumusețea”.

Relatarea a fost făcută de medicul chirurg Constantin Truș și, deși de multe ori acesta se confruntă cu scepticism sau teamă din partea pacientului înainte de a efectua o operație, pacientul în cauză a cooperat - mai ales în condițiile în care bărbatul a fost informat că există posibilitatea de a purta, pentru o perioadă, o pungă de colostomă.

La prima vedere, bărbatul avea o tumoră pe colon

„Am recomandat un examen imagistic minuțios, să vedem cu ce ne confruntăm, iar rezultatele au fost pe măsură: o umflătură neregulată de toată frumusețea în zona colonului transvers, în apropierea unghiului splenic. Mă uitam la ceva care arăta a tumoră, ceva despre care vă spuneam și cu alte ocazii că a devenit deja mult prea frecvent în practica chirurgicală. Am informat pacientul că trebuie să acționăm rapid pentru a elimina tumora și i-am explicat pașii operației, inclusiv faptul că va fi nevoie de o rezecție parțială de colon urmată de o procedură temporară de anus contra naturii.

Aici de obicei apare reculul în atitudinea pacientului, care are nevoie de lămuriri suplimentare în privința motivului pentru care va trebui să suporte o pungă de colostomă pentru o lună, două. De fiecare dată explic detaliat necesitatea, subliniind că este timpul normal de refacere al colonului care trebuie protejat în toată această perioadă. De data aceasta nu a fost nevoie de convingere, pacietul a semnat imediat acceptul medical pentru operație, spunându-mi să fac ce trebuie să fac, doar să-l scot din starea aceea de durere continuă. Dialogul a fost scurt și la obiect, dar am observat că-și ferea privirea, parcă nu dorea să mă vadă. L-am asigurat că totul va fi bine și că se va recupera complet. Nu exista niciun semn de metastază sau de alte complicații, din ce văzusem la CT, așa că nu sunt motive de îngrijorare. Bine, hai să o facem și gata, mi-a spus pe un ton ursuz și supărat”, a transmis medicul chirurg pe pagina sa de Facebook.

Totuși, ceea ce avea să afle medicul în timpul operației era ceva la care, probabil, nu se aștepta: „Prima privire am văzut că 'tumora' arăta diferit. Semne masive de inflamație, țesut întărit în straturi, urme ale unei infecții agresive… arăta foarte rău, dar era diferit de cum mă așteptam să arate. M-am uitat mai îndeaproape și am găsit semne de perforație la nivelul colonului. 'Asta nu este tumoră… aici arată ca un punct de perforație care a provocat infecții repetate, dar ce a provocat perforația?', m-am întrebat în timp ce căutam obiectul înțepător. Nu era tumoră, dar devastarea era cât se poate de reală”, a mai povestit el.

Petrecere încheiată, peste o lună, cu o operație

Căutând sursa problemei, chirurgul a descoperit o a doua perforație, mai recentă, ascunsă într-o zonă dificil de explorat. La palpare, acesta a simțit prin mănușă o înțepătură, crezând inițial că pacientul înghițise un ac. După ce a verificat că mănușa era intactă, a continuat căutarea, găsind... scobitoarea: „Foarte greu de manipulat o zonă a colonului care prin natura ei nu poate fi mișcată, find practic lipită de partea posterioară a abdomenului. L-am identificat imediat si l-am cules cu o pensă, examinându-l la lumină. Era o… scobitoare. Mai precis o jumătate de scobitoare pe care pacientul o înghițise cel mai probabil ca parte nedorită a unui fel de mâncare. Am pus 'dușmanul' în tăvița renală de colectare și am continuat verificarea tactilă și vizuală a zonei”, a adăugat medicul.

În dialogul pe care l-a purtat cu pacientul după operație, medicul avea să afle că bărbatul, în urmă cu o lună, cu ocazia zilei sale de naștere, a mâncat mai multe produse dintr-un platou - în care se regăseau și preparate prinse în scobitori. Una dintre ele a ajuns, în final, în colonul său, perforându-i-l: „O bucată de scobitoare?! Dar nu mai folosesc scobitori în viața mea”, a fost concluzia bărbatului.

Citește și: Mai mulți oameni din Galați au fost operați de urgență, după ce au mâncat cireșe cu tot cu sâmburi