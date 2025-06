Au mâncat cireșe cu tot cu sâmburi și au avut nevoie de operație. 900 grame extrase din intestinul unui singur om

Mai mulți cetățeni din Galați au fost operați de urgență la Spitalul Județean din oraș, după ce au mâncat cireșe cu tot cu sâmburi. Pacienții au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe, cu dureri abdominale acut, fiind diagnosticați cu ocluzie intestinală, potrivit ProLiderFM.

Pentru aceștia, s-a intervenit chirurgical pentru deblocarea intestinului. Medicul chirurg care a făcut operațiile a povestit ce a descoperit în abdomenul unuia dintre pacienți.

Două tăvițe de sâmburi, extrase de la un singur pacient

„Fac incizia, intru și văd ditamai umflătura în intestin. Palpez, simt că este mobilă, dar foarte dură, așa că trec la pasul decisiv: secționarea intestinului și extragerea obiectului misterios. Nici nu am făcut bine incizia că au și început să iasă mici obiecte dure, ca niște biluțe.

Mă uit atent și confirm: sâmburi de cireșe, cel mai probabil. Ok, a înghițit omul niște sâmburi de cireșe, dar câți?, m-am întrebat curios în timp ce scoteam sâmbure după sâmbure și îi puneam în tăvița renală.

Am scos sâmbure după sâmbure și la un moment dat am auzit un zgomot metalic. M-am uitat curios și am văzut că asistenta adusese o a doua tăviță, prima fiind plină cu vârf.

Câți sâmburi de cireșe a înghițit?, m-am întrebat stupefiat în timp ce umpleam a doua tăviță. Din fericire nu a fost nevoie și de a treia, dar am extras cam 900 de grame de sâmburi din intestinul pacientului, un record personal, atât pentru el cât și pentru mine", a povestit doctorul Constantin Truș.

Cireșele se consumă... fără sâmburi

Medicul a atras atenția asupra riscurilor consumului de sâmburi, transmițând un mesaj clar celor care preferă cireșele întregi.

„În încheiere, aș vrea să confirm cât se poate de clar: cireșele se mănâncă fără sâmburi. Consumul excesiv de sâmburi de cireșe, vișine și diferite alte fructe cauzează ocluzie intestinală și ajungeți la Urgențe. Nu vreți să fiți acolo! Noi nu vrem să fiți acolo! Multă sănătate vă doresc!”, a încheiat el.

Citește și: O boală foarte contagioasă la bovine, confirmată într-o țară europeană

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News