Proprietarii de maşini hibride vor plăti în 2026 un impozit mult mai mare

Prevederile referitoare la majorarea impozitelor pentru autoturisme au fost modificate recent prin Ordonanţa de Urgenţă 78/2025, astfel că maşinile hibride vor avea parte de o creştere substanţială a impozitului, atrag atenţia consultanţii fiscali, într-un comunicat.

„Guvernul a modificat capul de tabel stabilit iniţial prin Pachetul 2 de măsuri fiscale (Legea 239/2025). Astfel, când ne uităm la ultima coloană, vedem că dacă anterior la o maşină de 2.499 de cm cubi, de exemplu, era vorba despre un impozit de 76,3 lei pe an, noul act normativ a mărit suma la 953,36 lei, în timp ce reducerea de 95% adoptată de multe consilii locale, care ducea la un impozit datorat de doar 50 de lei pe an, a dispărut", a declarat Anamaria Chiru, consultant fiscal, Tax Partner în cadrul Dobrinescu Dobrev SCA, citată în comunicat.

Conform sursei citate, acest lucru se întâmplă pentru că în noul cap de tabel s-au introdus sumele raportate la 200 de centimetri cubi. Anterior scria că este vorba despre "lei/auto Hibride cu emisii de CO2 peste 50 g/km", iar noua OUG prevede "Lei/200 cm3 Hibride cu emisii de CO2 peste 50 g/km".

Hibrid vs. Euro 4 și Euro 6

Nici în cazul mijloacelor de transport hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km reducerea nu poate fi decât de maximum 30% din valoarea prevăzută în acea coloană referitoare la hibride, conform hotărârii Consiliului Local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. Aşadar, impozitul în acele cazuri va fi de minimum 70% din valoarea aflată în acel tabel, pe cifrele de mai sus rezultând un impozit de 667,35 lei.

Spre comparaţie, un autoturism cu aceeaşi capacitate cilindrică de 2.499 cm cubi cu norma de poluare E4 va datora un impozit anual de 1.107,05 lei, iar unul cu norma de poluare E6 va ajunge la 972,11 lei.

