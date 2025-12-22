Târguri de Crăciun și concerte în București. Program sărbători 2025

Bucureștiul se transformă într-un adevărat punct de atracție în perioada sărbătorilor, oferind localnicilor și vizitatorilor un maraton de concerte, colinde și activități festive.
Pentru cei care rămân în București de Crăciun, orașul nu duce lipsă de opțiuni cu tematică de sărbătoare. Târgurile de iarnă continuă și în zilele următoare și vin cu programe speciale gândite exact pentru perioada Crăciunului. Atmosfera este animată de colinde, spectacole folclorice și apariții ale unor artiști cunoscuți, iar copiii au la dispoziție activități create special pentru ei.
Scena principală din Piața Constituției, cea mai mare amenajată în Capitală în această perioadă, va găzdui pe tot parcursul săptămânii Crăciunului o serie de concerte și momente artistice, adresate unui public variat.
Luni, 22 decembrie
18:00 – 18:30 Corul de copii „Tronos Junior” al Patriarhiei Române
18:30 – 19:00 Brînduşa Covalciuc Ciobanu
19:00 – 19:30 Grupul de copii „Şcoala Rădăcinilor Străbune” şi Măriuca Verdeş, jud. Maramureş
19:30 – 20:00 Grupul de colindători „Gorjeanca” şi Ion Drăgan
20:00 – 21:00 ADDA
21:00 – 22:00 ANDRA
Marţi, 23 decembrie
18:00 – 18:30 Ansamblul „Urşii din Comăneşti”
18:30 – 19:00 Alexandru Recolciuc
19:00 – 19:30 Ansamblul „Poieniţa” din Poiana Stampei, jud. Suceava
19:30 – 20:15 VASILE ŞEICARU
20:15 – 21:00 DUCU BERTZI
21:00 – 22:00 NARCISA SUCIU BAND
Miercuri, 24 decembrie
19:00 – 19:30 Corul de copii „Maestra”, condus de dirijor Elena Radu
19:30 – 20:00 The Free Tenors
20:00 – 22:00 Concert de Crăciun „SILENT NIGHT” – Orchestra Metropolitană Bucureşti – dirijor Daniel Jinga şi soliştii: Marcel Pavel, Luminiţa Anghel, Andrei Lazăr, Nico, Sanda Ladoşi, Iordache Basalic, Vlad Miriţă.
Joi, 25 decembrie
19:00 – 20:00 OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ cu Fanfara Zece Prăjini
20:00 – 21:00 RALUKA
21:00 – 22:00 DAMIAN & BROTHERS
Vineri, 26 decembrie
18:30 – 19:00 AURELIAN TEMIŞAN & T – Band
19:00 – 20:00 ANDREEA BĂLAN
20:00 – 21:00 DIRECŢIA 5
21:00 – 22:00 HORIA BRENCIU & HB ORCHESTRA
Sâmbătă, 27 decembrie
19:00 – 20:00 ANDREEA BĂNICĂ
20:00 – 21:00 ALINA EREMIA
21:00 – 22:00 LOREDANA
Duminică, 28 decembrie
19:00 – 20:00 3SUD EST
20:00 – 21:00 PROVINCIALII
21:00 – 22:00 BOSQUITO
Vizitatorii pot găsi aici și o zonă de distracție, cu atracții precum roata panoramică și caruselul venețian. Copiii sunt invitați la Casa lui Moș Crăciun, unde spiridușii îi așteaptă de luni până miercuri, între 12:00 si 14:00, respectiv 17:00 si 22:00. De joi pana duminica, programul dedicat celor mici este între 12:00 si 20:00. Moș Crăciun va fi prezent la târg în zilele de 22, 23 și 24 decembrie, în intervalele 12:00 – 14:00 și 17:00 – 21:00.
Târgul de Crăciun din fața Operei Naționale, organizat tot de Primăria Capitalei, propune o combinație de concerte live și momente speciale. Printre atracții se numără și transmiterea în direct a spectacolului „Spărgătorul de nuci”, care poate fi urmărit de public direct din spațiul târgului.
Joi, 25 decembrie
18:00 – 20:00 Opera Christmas Show
20:00 – 21:00 Narcisa Suciu & Band
Vineri, 26 decembrie
18:00 – 19:00 Sorin Zlat Band – „A Jazzy Christmas”
19:00 – 20:00 Ioana Ignat
20:00 – 21:00 Florian Rus
Sâmbătă, 27 de decembrie
18:30 – 21:30 Spărgătorul de Nuci – transmisie live din Sala Mare ONB
Duminică, 28 decembrie
18:00 – 18:30 George Miron & Grupul vocal Acapella
18:30 – 19:00 Ana Maria Munteanu & Arya Band
19:00 – 20:00 MAGNA VOCES – Marcel Pavel, Vlad Miriţă, Iordache Basalic
20:00 – 21:00 Paula Seling
Cei mici au la dispoziție mai multe ateliere și jocuri tematice, gândite să completeze atmosfera de sărbătoare din zona Operei.
Luni, 22 decembrie
17:00 – 18:00 Prăjiturele soldăței (biscuiți decorați cu glazură)
18:00 – 19:00 Broșe dulci (figurine din fetru în formă de acadele și prăjituri)
19:00 – 20:00 Borcanul cu Crăciun (decorăm borcane cu luminițe și bomboane)
Marți, 23 decembrie
11:00 – 12:00 Tur ghidat Opera Națională București (ONB)
12:30 – 13:30 Tur ghidat ONB
14:00 – 15:00 Tur ghidat ONB
17:00 – 18:00 Prăjiturele soldăței (biscuiți decorați cu glazură)
18:00 – 19:00 Broșe dulci (figurine din fetru în formă de acadele și prăjituri)
19:00 – 20:00 Borcanul cu Crăciun (decorăm borcane cu luminițe și bomboane)
Vineri, 26 decembrie
17:00 – 18:00 Atelier de pictat și colorat mini figurine din lemn
18:00 – 19:00 Tablouri din fetru pe canvas
19:00 – 20:00 Decorațiuni de Crăciun Art & Craft
Sâmbătă, 27 decembrie
17:00 – 18:00 Pictură și decorațiuni pe felii de copac
18:00 – 19:00 Decorațiuni de Crăciun Art & Craft
19:00 – 20:00 Atelier de decoupage festiv pe cutiuțe de lemn
Duminică, 28 decembrie
17:00 – 18:00 Atelier de confecționat coronițe de Crăciun
18:00 – 19:00 Atelier de pictat felinare din borcane
19:00 – 20:00 Atelier de pictat și colorat mini figurine din lemn
În Parcul Drumul Taberei, la West Side Christmas Market, organizatorii au anunțat două concerte programate în perioada Crăciunului.
Miercuri, 24 decembrie
19:30 Moonlight Breakfast
Joi, 25 decembrie
19:30 Sorin Zlat Trio
Și la târgul organizat la Romexpo, organizatorii au pregătit două seri de concerte.
Luni, 22 decembrie
19:00 Ducu Bertzi
Marți, 23 decembrie
18:30 Taraful lui Ulei
19:30 Kirro & Liviu
20:00 Connect-R
Târgul organizat la Romexpo are un program extins față de celelalte locații din București și va rămâne deschis până pe 4 ianuarie, oferind o alternativă pentru cei care vor să se bucure de atmosfera de iarnă și după sărbători, notează Adevărul.
de Val Vâlcu