Târguri de Crăciun și concerte în București. Program sărbători 2025

Pentru cei care rămân în București de Crăciun, orașul nu duce lipsă de opțiuni cu tematică de sărbătoare. Târgurile de iarnă continuă și în zilele următoare și vin cu programe speciale gândite exact pentru perioada Crăciunului. Atmosfera este animată de colinde, spectacole folclorice și apariții ale unor artiști cunoscuți, iar copiii au la dispoziție activități create special pentru ei.

Ce spectacole sunt la Târgul de Crăciun din București

Scena principală din Piața Constituției, cea mai mare amenajată în Capitală în această perioadă, va găzdui pe tot parcursul săptămânii Crăciunului o serie de concerte și momente artistice, adresate unui public variat.

Luni, 22 decembrie

18:00 – 18:30 Corul de copii „Tronos Junior” al Patriarhiei Române

18:30 – 19:00 Brînduşa Covalciuc Ciobanu

19:00 – 19:30 Grupul de copii „Şcoala Rădăcinilor Străbune” şi Măriuca Verdeş, jud. Maramureş

19:30 – 20:00 Grupul de colindători „Gorjeanca” şi Ion Drăgan

20:00 – 21:00 ADDA

21:00 – 22:00 ANDRA

Marţi, 23 decembrie

18:00 – 18:30 Ansamblul „Urşii din Comăneşti”

18:30 – 19:00 Alexandru Recolciuc

19:00 – 19:30 Ansamblul „Poieniţa” din Poiana Stampei, jud. Suceava

19:30 – 20:15 VASILE ŞEICARU

20:15 – 21:00 DUCU BERTZI

21:00 – 22:00 NARCISA SUCIU BAND

Miercuri, 24 decembrie

19:00 – 19:30 Corul de copii „Maestra”, condus de dirijor Elena Radu

19:30 – 20:00 The Free Tenors

20:00 – 22:00 Concert de Crăciun „SILENT NIGHT” – Orchestra Metropolitană Bucureşti – dirijor Daniel Jinga şi soliştii: Marcel Pavel, Luminiţa Anghel, Andrei Lazăr, Nico, Sanda Ladoşi, Iordache Basalic, Vlad Miriţă.

Joi, 25 decembrie

19:00 – 20:00 OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ cu Fanfara Zece Prăjini

20:00 – 21:00 RALUKA

21:00 – 22:00 DAMIAN & BROTHERS

Vineri, 26 decembrie

18:30 – 19:00 AURELIAN TEMIŞAN & T – Band

19:00 – 20:00 ANDREEA BĂLAN

20:00 – 21:00 DIRECŢIA 5

21:00 – 22:00 HORIA BRENCIU & HB ORCHESTRA

Sâmbătă, 27 decembrie

19:00 – 20:00 ANDREEA BĂNICĂ

20:00 – 21:00 ALINA EREMIA

21:00 – 22:00 LOREDANA

Duminică, 28 decembrie

19:00 – 20:00 3SUD EST

20:00 – 21:00 PROVINCIALII

21:00 – 22:00 BOSQUITO

Vizitatorii pot găsi aici și o zonă de distracție, cu atracții precum roata panoramică și caruselul venețian. Copiii sunt invitați la Casa lui Moș Crăciun, unde spiridușii îi așteaptă de luni până miercuri, între 12:00 si 14:00, respectiv 17:00 si 22:00. De joi pana duminica, programul dedicat celor mici este între 12:00 si 20:00. Moș Crăciun va fi prezent la târg în zilele de 22, 23 și 24 decembrie, în intervalele 12:00 – 14:00 și 17:00 – 21:00.

Ce se întâmplă la Bucharest Opera Christmas Market

Târgul de Crăciun din fața Operei Naționale, organizat tot de Primăria Capitalei, propune o combinație de concerte live și momente speciale. Printre atracții se numără și transmiterea în direct a spectacolului „Spărgătorul de nuci”, care poate fi urmărit de public direct din spațiul târgului.

Joi, 25 decembrie

18:00 – 20:00 Opera Christmas Show

20:00 – 21:00 Narcisa Suciu & Band

Vineri, 26 decembrie

18:00 – 19:00 Sorin Zlat Band – „A Jazzy Christmas”

19:00 – 20:00 Ioana Ignat

20:00 – 21:00 Florian Rus

Sâmbătă, 27 de decembrie

18:30 – 21:30 Spărgătorul de Nuci – transmisie live din Sala Mare ONB

Duminică, 28 decembrie

18:00 – 18:30 George Miron & Grupul vocal Acapella

18:30 – 19:00 Ana Maria Munteanu & Arya Band

19:00 – 20:00 MAGNA VOCES – Marcel Pavel, Vlad Miriţă, Iordache Basalic

20:00 – 21:00 Paula Seling

Activități pentru copii la târgul de la Operă

Cei mici au la dispoziție mai multe ateliere și jocuri tematice, gândite să completeze atmosfera de sărbătoare din zona Operei.

Luni, 22 decembrie

17:00 – 18:00 Prăjiturele soldăței (biscuiți decorați cu glazură)

18:00 – 19:00 Broșe dulci (figurine din fetru în formă de acadele și prăjituri)

19:00 – 20:00 Borcanul cu Crăciun (decorăm borcane cu luminițe și bomboane)

Marți, 23 decembrie

11:00 – 12:00 Tur ghidat Opera Națională București (ONB)

12:30 – 13:30 Tur ghidat ONB

14:00 – 15:00 Tur ghidat ONB

17:00 – 18:00 Prăjiturele soldăței (biscuiți decorați cu glazură)

18:00 – 19:00 Broșe dulci (figurine din fetru în formă de acadele și prăjituri)

19:00 – 20:00 Borcanul cu Crăciun (decorăm borcane cu luminițe și bomboane)

Vineri, 26 decembrie

17:00 – 18:00 Atelier de pictat și colorat mini figurine din lemn

18:00 – 19:00 Tablouri din fetru pe canvas

19:00 – 20:00 Decorațiuni de Crăciun Art & Craft

Sâmbătă, 27 decembrie

17:00 – 18:00 Pictură și decorațiuni pe felii de copac

18:00 – 19:00 Decorațiuni de Crăciun Art & Craft

19:00 – 20:00 Atelier de decoupage festiv pe cutiuțe de lemn

Duminică, 28 decembrie

17:00 – 18:00 Atelier de confecționat coronițe de Crăciun

18:00 – 19:00 Atelier de pictat felinare din borcane

19:00 – 20:00 Atelier de pictat și colorat mini figurine din lemn

Concerte la West Side Christmas Market

În Parcul Drumul Taberei, la West Side Christmas Market, organizatorii au anunțat două concerte programate în perioada Crăciunului.

Miercuri, 24 decembrie

19:30 Moonlight Breakfast

Joi, 25 decembrie

19:30 Sorin Zlat Trio

Programul concertelor de la Crăciunul Nordului

Și la târgul organizat la Romexpo, organizatorii au pregătit două seri de concerte.

Luni, 22 decembrie

19:00 Ducu Bertzi

Marți, 23 decembrie

18:30 Taraful lui Ulei

19:30 Kirro & Liviu

20:00 Connect-R

Târgul organizat la Romexpo are un program extins față de celelalte locații din București și va rămâne deschis până pe 4 ianuarie, oferind o alternativă pentru cei care vor să se bucure de atmosfera de iarnă și după sărbători, notează Adevărul.

