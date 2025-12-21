Rusia deschide "școli de vlogging" în orașele ocupate din Ucraina

Rusia a început să deschidă așa numite „școli de vlogging” în orașele ucrainene aflate sub ocupație, prin structuri media care funcționează sub controlul administrațiilor instalate de Moscova. Inițiativa apare ca un proiect educațional pentru tineri, dar scopul real ține de propagandă și de legitimarea ocupației ruse în fața publicului intern, relatează publicația germană Merkur.

Un exemplu clar este Centrul Media Donbas, cunoscut sub acronimul DMC. În septembrie 2024, organizația a lansat o școală de vlogging la Mariupol, după ce a derulat programe similare în Donețk și Luhansk, iar ulterior și în Melitopol. Cursurile sunt gratuite, durează două săptămâni și se adresează tinerilor cu vârste între 16 și 25 de ani. Participanții învață cum să producă materiale video iar versiunea oficială a Moscovei este că aceștia învață să își construiască un public pe platformele rusești de social media. Una dintre absolvente este Chersvyakova, promovată ca exemplu de succes al acestui sistem.

Printre instructori se află Pavel Karbovsky, în vârstă de 24 de ani, cunoscut online drept „Cosmonautul Donbasului”. Acesta a strâns milioane de vizualizări prin clipuri care promovează așa numita Republică Populară Donețk și prezintă Mariupolul drept un oraș în plină dezvoltare, cu plaje, restaurante și cluburi. Karbovsky a crescut în regiunea Donețk și susține că obiectivul său este să arate transformarea „uimitoare” a orașului. În materialele publicate, el afirmă clar că Mariupolul și Donețkul fac parte din Rusia.

Instructorii, învățați să mintă că nu primesc finanțare de la Kremlin

Activitatea DMC este prezentată de Karbovsky ca o platformă pentru tineri talentați. El a declarat pentru publicația britanică Telegraph că centrul a ajutat numeroși adolescenți să învețe filmarea și realizarea de conținut. Karbovsky spune că nu știe sigur dacă DMC primește finanțare directă de la statul rus, dar consideră acest lucru un scenariu pozitiv. Numele său apare în baza de date neoficială a Ucrainei care include persoane acuzate de colaborare cu autoritățile de ocupație.

Organizația care administrează Centrul Media Donbas este parteneră a programului „Rusia - Țara Oportunităților”, un proiect prezidențial susținut financiar de Kremlin. Programul investește în bloggeri din Rusia și din așa numitele „noi regiuni”. În 2025, câștigătoare a fost Irina Mișina, bloggeriță pro rusă din Luhansk, oraș aflat sub ocupație. Aceasta a declarat că își propune să arate „viața reală a republicii”, fără referiri la politică sau război, ci prin povești despre oameni, reconstrucție și perspectiva tinerilor.

Un alt nume asociat cu această rețea este Sazonov, influencer cu zeci de mii de urmăritori. El publică frecvent materiale despre lucrările de reconstrucție din Mariupol și îi încurajează pe cetățenii ruși să investească în imobiliare. În unele clipuri, acesta prezintă interiorul și exteriorul unor case despre care există indicii că au aparținut ucrainenilor plecați în timpul asediului. În locuințe se află încă mobilierul și obiectele personale ale foștilor proprietari.

Potrivit estimărilor ONU, dintre cele aproximativ 38.000 de locuințe identificate drept abandonate în teritoriile ocupate, aproape 12.800 se află în Mariupol. Experții atrag atenția că unul dintre obiectivele principale ale acestor campanii media îl reprezintă justificarea confiscării proprietăților și stimularea stabilirii cetățenilor ruși în orașele și satele cucerite.