Stiri

Atacuri cu drone în Ucraina, la frontiera României. Ro-Alert în județul Tulcea
Data publicării: 08:14 23 Dec 2025

BREAKING NEWS Atacuri cu drone în Ucraina, la frontiera României. Ro-Alert în județul Tulcea
Autor: Ioan-Radu Gava

drone-polonia_12810500 Foto: Pixabay
 

Noi atacuri cu drone au avut loc, în cursul nopții de 22 spre 23 decembrie 2025, în sudul Ucrainei.

În cursul nopții de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri cu drone efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România.

La ora 01.10, sistemele radar ale MApN au detectat două ținte aeriene în spațiul ucrainean, în evoluție pe direcția Reni si Chilia.

CITEȘTE ȘI                 -                 Un general-cheie al armatei Rusiei a fost ucis la Moscova

La ora 01.26,  populația din Nordul județului Tulcea și Sud-Estul județului Galați a fost avertizată prin RO-Alert.

Radarele au detectat un alt grup de drone deplasându-se în direcția portului Reni, raportându-se la scurt timp explozii pe teritoriul Ucrainei.

Nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, iar starea de alertă s-a ridicat la ora 02.15.

drone
romania
ucraina
rusia
razboi
Comentarii

