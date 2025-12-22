€ 5.0881
|
$ 4.3364
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0881
|
$ 4.3364
 
DCNews Stiri Programul magazinelor PPC Energie din Bucureşti și judeţele Giurgiu și Ilfov în perioada Crăciunului 2025
Data publicării: 15:34 22 Dec 2025

Programul magazinelor PPC Energie din Bucureşti și judeţele Giurgiu și Ilfov în perioada Crăciunului 2025
Autor: Anca Murgoci

Magazin PPC Craciun 1 PPC
 

Magazinele PPC Energie din București și județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în zilele de joi, 25 decembrie și vineri, 26 decembrie, zile de sărbătoare legală.

Magazinele PPC Energie din București și județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în zilele de joi, 25 decembrie și vineri, 26 decembrie, zile de sărbătoare legală, urmând ca acestea să revină la programul normal începând de luni, 29 decembrie.

Excepție face magazinul situat în Galeriile Titan din București, care va funcționa în ziua de 27 decembrie în intervalul 09:00-14:00. În data de 24 decembrie toate magazinele PPC Energie vor funcționa cu program redus, acestea fiind deschise până la ora 13:00, respectiv ora 15.00 în cazul magazinului din Galeriile Titan din București.

În această perioadă serviciul de call-center va fi disponibil numai pentru informații în sistem automat, precum transmiterea indexului, detalii despre factură și sold. Cea mai mare parte a operațiunilor pot fi realizate prin canale digitale și nu necesită deplasarea în magazinele PPC Energie. 


Indexul de energie electrică sau gaz poate fi transmis online folosind secțiunea Index din cadrul aplicației myPPC sau de pe pagina web https://myppc.ppcenergy.ro

/. De asemenea, pentru a trimite indexul pentru energie electrică, se pot apela (în timpul perioadei de telecitire specificată pe factură) numerele de telefon gratuite 0800.07.07.01 (valabil pentru clienții cu contracte de furnizare a energiei electrice de pe piața concurențială) sau 0800.07.08.09 (pentru clienții cu contracte de furnizare a energiei electrice în regim reglementat), respectiv numărul cu tarif normal 021.9977. Toate detaliile despre transmiterea indexului sunt disponibile aici - https://www.ppcenergy.ro/servicii-digitale/transmitere-index/?ppc-energie.


Pentru a intra în contact cu un consultant PPC Energie, clienții pot utiliza numărul de telefon 021.9977 (cu tarif normal, apelabil din România și din străinătate) în timpul programului, respectiv L-V: 8:00 – 20:00 (cu excepția sărbătorilor legale). La acest număr pot fi aflate informații despre facturi și sold, despre contract, pot fi activate servicii precum factura electronică și altele.


Plățile se pot efectua online, prin debit direct, transfer bancar sau din aplicația myPPC. Pentru clienții care preferă plata numerar, există automate de plată de tip self-pay, amplasate în magazinele PPC Energie din București și zece județe (Arad, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Timiș și Tulcea) care funcționează conform programului anunțat, precum și în rețelele de magazine Profi, Auchan, Mega Image, Carrefour, Kaufland și în alte magazine alimentare. Pentru cei care preferă plata cu cardul, în majoritatea magazinelor PPC Energie a fost implementată o soluție de plată prin POS.


Detalii despre partenerii bancari și comerciali ai PPC Energie se regăsesc pe factura de energie electrică, precum și aici.

Mai mult, clienții pot alege să utilizeze aplicația myPPC, care poate fi accesată cu ușurință fie online, la adresa https://myppc.ppcenergy.ro/, fie prin descărcarea aplicației pentru telefonul mobil în mod gratuit, de pe App Store, Google Play sau Huawei AppGallery. Prin intermediul acesteia, clienții pot primi și plăti facturile de energie electrică sau gaze naturale, își pot înregistra indexul sau verifica balanța de plată. De asemenea, în aplicație sunt disponibile ofertele comerciale, astfel că atât clienții existenți, cât și cei potențiali au posibilitatea de a transmite online solicitări de încheiere a unui contract de furnizare de energie electrică sau de gaze naturale. Tot în aplicația myPPC (web și mobil), clienții rezidențiali PPC Energie pot beneficia de sfaturi personalizate pentru eficientizarea consumului de energie, cu ajutorul PPC myEnergy Coach sau de myRewards, un program de loialitate care oferă discount-uri la comercianți din diverse categorii, de la electronice & tehnologie și fashion, la cadouri și sănătate. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

craciun
ppc
PPC Energie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Românii vor avea parte în 2026 de două pârtii noi de schi la Padina-Peștera
Publicat acum 45 minute
Alexandru Rogobete, anunț important pentru români în legătură cu prevenția bolilor
Publicat acum 47 minute
Programul magazinelor PPC Energie din Bucureşti și judeţele Giurgiu și Ilfov în perioada Crăciunului 2025
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Nicușor Dan, despre război: Sunt mai pesimist decât optimist pe termen scurt
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Nicușor Dan s-a antepronunțat, înainte de referendum
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat pe 20 Dec 2025
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
Publicat acum 22 ore si 1 minut
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat pe 20 Dec 2025
Atacurile Rusiei în Ucraina ar putea înceta cu o condiție, anunță Putin. Zelenski, răspuns fulger
Publicat pe 20 Dec 2025
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, val de acuzații: "Tot circul ăsta are la bază anularea testamentului". Cum a cunoscut-o pe fosta ministră
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close