Programul magazinelor PPC Energie din Bucureşti și judeţele Giurgiu și Ilfov în perioada Crăciunului 2025

Magazinele PPC Energie din București și județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în zilele de joi, 25 decembrie și vineri, 26 decembrie, zile de sărbătoare legală, urmând ca acestea să revină la programul normal începând de luni, 29 decembrie.

Excepție face magazinul situat în Galeriile Titan din București, care va funcționa în ziua de 27 decembrie în intervalul 09:00-14:00. În data de 24 decembrie toate magazinele PPC Energie vor funcționa cu program redus, acestea fiind deschise până la ora 13:00, respectiv ora 15.00 în cazul magazinului din Galeriile Titan din București.

În această perioadă serviciul de call-center va fi disponibil numai pentru informații în sistem automat, precum transmiterea indexului, detalii despre factură și sold. Cea mai mare parte a operațiunilor pot fi realizate prin canale digitale și nu necesită deplasarea în magazinele PPC Energie.



Indexul de energie electrică sau gaz poate fi transmis online folosind secțiunea Index din cadrul aplicației myPPC sau de pe pagina web https://myppc.ppcenergy.ro

/. De asemenea, pentru a trimite indexul pentru energie electrică, se pot apela (în timpul perioadei de telecitire specificată pe factură) numerele de telefon gratuite 0800.07.07.01 (valabil pentru clienții cu contracte de furnizare a energiei electrice de pe piața concurențială) sau 0800.07.08.09 (pentru clienții cu contracte de furnizare a energiei electrice în regim reglementat), respectiv numărul cu tarif normal 021.9977. Toate detaliile despre transmiterea indexului sunt disponibile aici - https://www.ppcenergy.ro/servicii-digitale/transmitere-index/?ppc-energie.



Pentru a intra în contact cu un consultant PPC Energie, clienții pot utiliza numărul de telefon 021.9977 (cu tarif normal, apelabil din România și din străinătate) în timpul programului, respectiv L-V: 8:00 – 20:00 (cu excepția sărbătorilor legale). La acest număr pot fi aflate informații despre facturi și sold, despre contract, pot fi activate servicii precum factura electronică și altele.



Plățile se pot efectua online, prin debit direct, transfer bancar sau din aplicația myPPC. Pentru clienții care preferă plata numerar, există automate de plată de tip self-pay, amplasate în magazinele PPC Energie din București și zece județe (Arad, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Timiș și Tulcea) care funcționează conform programului anunțat, precum și în rețelele de magazine Profi, Auchan, Mega Image, Carrefour, Kaufland și în alte magazine alimentare. Pentru cei care preferă plata cu cardul, în majoritatea magazinelor PPC Energie a fost implementată o soluție de plată prin POS.



Detalii despre partenerii bancari și comerciali ai PPC Energie se regăsesc pe factura de energie electrică, precum și aici.

Mai mult, clienții pot alege să utilizeze aplicația myPPC, care poate fi accesată cu ușurință fie online, la adresa https://myppc.ppcenergy.ro/, fie prin descărcarea aplicației pentru telefonul mobil în mod gratuit, de pe App Store, Google Play sau Huawei AppGallery. Prin intermediul acesteia, clienții pot primi și plăti facturile de energie electrică sau gaze naturale, își pot înregistra indexul sau verifica balanța de plată. De asemenea, în aplicație sunt disponibile ofertele comerciale, astfel că atât clienții existenți, cât și cei potențiali au posibilitatea de a transmite online solicitări de încheiere a unui contract de furnizare de energie electrică sau de gaze naturale. Tot în aplicația myPPC (web și mobil), clienții rezidențiali PPC Energie pot beneficia de sfaturi personalizate pentru eficientizarea consumului de energie, cu ajutorul PPC myEnergy Coach sau de myRewards, un program de loialitate care oferă discount-uri la comercianți din diverse categorii, de la electronice & tehnologie și fashion, la cadouri și sănătate.