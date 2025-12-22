Ajunul Crăciunului nu este zi liberă. Care sunt zilele libere legale cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Răspunsul este clar: Ajunul Crăciunului nu este inclus în lista sărbătorilor legale nelucrătoare, însă angajații beneficiază de mai multe zile libere în perioada sărbătorilor de iarnă.

Ajunul Crăciunului nu este sărbătoare legală

Deși este o zi importantă din punct de vedere religios și familial, Ajunul Crăciunului, celebrat pe 24 decembrie, nu este declarat sărbătoare legală în Codul Muncii. Prin urmare, angajații din sectorul public și privat trebuie să se prezinte la serviciu, cu excepția cazurilor în care angajatorul decide acordarea unei zile libere sau a unui program redus.

În practică, multe companii aleg să închidă mai devreme activitatea sau să ofere liber angajaților, însă aceste decizii țin exclusiv de politicile interne ale angajatorilor și nu de o obligație legală.

Zilele libere cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Conform legislației muncii, românii beneficiază de zile libere legale cu ocazia sărbătorilor de iarnă, astfel:

25 decembrie - prima zi de Crăciun

26 decembrie - a doua zi de Crăciun

1 ianuarie - Anul Nou

2 ianuarie - a doua zi după Anul Nou

6 ianuarie - Boboteaza (Botezul Domnului)

7 ianuarie - Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Aceste zile sunt nelucrătoare pentru majoritatea angajaților. În domeniile unde activitatea nu poate fi întreruptă, angajatorii sunt obligați să acorde timp liber compensatoriu sau sporuri salariale, conform legii.

În concluzie, deși există percepția că ajunul crăciunului este zi liberă, realitatea juridică arată că doar zilele de Crăciun și cele de la începutul anului sunt recunoscute oficial ca sărbători legale nelucrătoare.

