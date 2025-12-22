€ 5.0881
Ajunul Crăciunului nu este zi liberă. Care sunt zilele libere legale cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Data actualizării: 12:28 22 Dec 2025 | Data publicării: 12:25 22 Dec 2025

Ajunul Crăciunului nu este zi liberă. Care sunt zilele libere legale cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Autor: Alexandra Curtache

Se merge la muncă în ajunul Crăciunului Foto: Unsplash
 

Mulți români se întreabă, în fiecare an, dacă pot sta acasă pe 24 decembrie. Este sau nu zi liberă, Ajunul Crăciunului, conform legislației în vigoare?

Răspunsul este clar: Ajunul Crăciunului nu este inclus în lista sărbătorilor legale nelucrătoare, însă angajații beneficiază de mai multe zile libere în perioada sărbătorilor de iarnă.

Ajunul Crăciunului nu este sărbătoare legală

Deși este o zi importantă din punct de vedere religios și familial, Ajunul Crăciunului, celebrat pe 24 decembrie, nu este declarat sărbătoare legală în Codul Muncii. Prin urmare, angajații din sectorul public și privat trebuie să se prezinte la serviciu, cu excepția cazurilor în care angajatorul decide acordarea unei zile libere sau a unui program redus.

În practică, multe companii aleg să închidă mai devreme activitatea sau să ofere liber angajaților, însă aceste decizii țin exclusiv de politicile interne ale angajatorilor și nu de o obligație legală.

Zilele libere cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Conform legislației muncii, românii beneficiază de zile libere legale cu ocazia sărbătorilor de iarnă, astfel:

25 decembrie - prima zi de Crăciun

26 decembrie - a doua zi de Crăciun

1 ianuarie - Anul Nou

2 ianuarie - a doua zi după Anul Nou

6 ianuarie - Boboteaza (Botezul Domnului) 

7 ianuarie - Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Aceste zile sunt nelucrătoare pentru majoritatea angajaților. În domeniile unde activitatea nu poate fi întreruptă, angajatorii sunt obligați să acorde timp liber compensatoriu sau sporuri salariale, conform legii.

În concluzie, deși există percepția că ajunul crăciunului este zi liberă, realitatea juridică arată că doar zilele de Crăciun și cele de la începutul anului sunt recunoscute oficial ca sărbători legale nelucrătoare.

Citește și: O nouă zi liberă pentru români, de la stat, dar nu pentru toți: Iată cine beneficiază de ea

Video 

