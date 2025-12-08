€ 5.0899
O nouă zi liberă pentru români, de la stat, dar nu pentru toți: Iată cine beneficiază de ea
Data publicării: 19:46 08 Dec 2025

O nouă zi liberă pentru români, de la stat, dar nu pentru toți: Iată cine beneficiază de ea
Autor: Roxana Neagu

calendar zi libera romani foto pexels/ Zi liberă pentru români, calendar
 

Românii primesc o nouă zi liberă de la stat.

O nouă zi liberă

Senatul a adoptat, astăzi, tacit, propunerea legislativă privind declararea zilei de începere a anului şcolar pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial drept zi liberă pentru părinţi.

Termenul maxim pentru dezbatere şi vot ar fi trebuit să fie în 3 decembrie, iar proiectul este considerat adoptat tacit.

”Se acordă zi liberă pentru părinţi, aşa cum sunt ei definiţi în Noul Cod Civil, în prima zi de începere a anului şcolar, pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial”, prevede actul normativ iniţiat de senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană.

”Este crucial ca părinţii să fie prezenţi pentru copilul lor şi să îi ofere sprijinul de care are nevoi”

”Prima zi de şcoală este un eveniment important pentru toată familia. Cu toate că aduce multe sentimente, trebuie să ne amintim că fiecare copil este diferit şi poate simţi această zi în felul său. Este crucial ca părinţii să fie prezenţi pentru copilul lor şi să îi ofere sprijinul de care are nevoie, ajutându-l astfel să se adapteze mai uşor noului mediu, fie că vorbim de grădiniţă sau de şcoală. Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar pentru ca părinţii să poată fi prezenţi la festivitate este nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului”, a explicat iniţiatorul în expunerea de motive a proiectului.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaţilor este decizională.

