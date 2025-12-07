€ 5.0919
Stiri

Noua strategie de securitate a SUA: Reacția Rusiei
Data actualizării: 09:02 07 Dec 2025 | Data publicării: 08:49 07 Dec 2025

Noua strategie de securitate a SUA: Reacția Rusiei
Autor: Doinița Manic

vladimir putin, președintele Rusiei Preşedintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres
 

Rusia a reacționat în legătură cu noua strategie de securitate a SUA.

Rusia salută noua strategie naţională de securitate a Statelor Unite și susține că aceasta reprezintă un semnal încurajator pentru relaţiile dintre cele două ţări. Evaluarea a fost transmisă duminică de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit dpa.

Peskov a remarcat, într-o declaraţie pentru agenţia TASS, că actualizarea documentului elaborat de administraţia preşedintelui Donald Trump – care nu mai prezintă Rusia ca pe o ameninţare directă – constituie un „pas pozitiv”, transmite Agerpres. El a mai spus că Moscova va analiza în detaliu noua strategie, subliniind că aceasta se distanţează de liniile directoare anterioare ale Washingtonului privind Rusia.

Ce prevede noua strategie de securitate a SUA

Documentul revizuit a fost făcut public de Casa Albă joi. Deşi subliniază că oprirea războiului din Ucraina este o prioritate pentru Statele Unite, strategia include doar referiri critice limitate la adresa Moscovei, notează dpa.

Textul insistă că încetarea conflictului este importantă „pentru stabilizarea economiilor europene, prevenirea escaladării sau extinderii neintenţionate a războiului” şi pledează pentru „stabilitate strategică” în relaţia cu Rusia.

VEZI ȘI: Donald Trump, mesaj pentru Nicușor Dan: România joacă un rol esențial în NATO

În contrast, documentul abordează dur situaţia din Europa, invocând deteriorarea democraţiei şi restrângerea libertăţii de exprimare şi cerând acţiuni corective. Strategia semnalează probleme precum politicile de migraţie, „cenzurarea libertăţii de exprimare şi suprimarea opoziţiei politice, scăderea ratei natalităţii şi pierderea identităţilor naţionale şi a încrederii în sine”.

Reacții critice din partea Europei

După anexarea Crimeei în 2014 şi declanşarea invaziei pe scară largă în 2022, strategiile americane au catalogat constant Rusia drept o ameninţare majoră. Cu toate acestea, noua orientare a administraţiei actuale adoptă o retorică mai temperată şi vorbeşte chiar despre posibilitatea unei cooperări limitate, subliniază şi Reuters.

Reacţiile din Europa au fost rapide şi critice. Şeful diplomaţiei germane, Johann Wadephul, a respins evaluările Washingtonului privind libertatea de exprimare, afirmând că nu crede „că cineva trebuie să ne dea sfaturi” în această privinţă.

rusia
sua
strategie securitate
