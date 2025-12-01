€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Donald Trump, mesaj pentru Nicușor Dan: România joacă un rol esențial în NATO
Data publicării: 16:49 01 Dec 2025

Donald Trump, mesaj pentru Nicușor Dan: România joacă un rol esențial în NATO
Autor: Dana Mihai

donald-trump-2_84087000 Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

Cu ocazia Zilei Naționale a României, președintele american Donald Trump a transmis un mesaj oficial de apreciere adresat președintelui Nicușor Dan, a anunțat Administrația Prezidențială.

În scrisoarea sa, liderul de la Casa Albă vorbește despre evoluția „solidă” a relațiilor bilaterale și subliniază că parteneriatul româno-american se întărește constant.

De asemenea, Trump evidențiază contribuția României în cadrul NATO, menționând rolul esențial al țării noastre în consolidarea securității regionale și în sprijinirea eforturilor comune pentru stabilitate.

Citește și: Nicușor Dan oferă imagini fără precedent la Parada Națională de 1 Decembrie

Mesajul președintelui Donald Trump:

„Stimate Domnule Președinte,

Am onoarea să transmit cele mai bune urări în numele poporului Statelor Unite cu ocazia celebrării a 107 ani de la Ziua Națională, la 1 decembrie.

Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat solid și în continuă dezvoltare, fundamentat pe interese strategice axate pe securitate, cooperare energetică și comerț. Apreciez leadershipul României ca aliat NATO și pilon al securității regionale și încurajez rolul său constant în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre. 

Pe baza acestei fundații, ne așteptăm să extindem oportunitățile de comerț, investiții și inovare, care vor stimula economiile noastre. Diplomația activă dintre cetățenii noștri rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice.

Pe măsură ce administrația mea lucrează pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă și istoria pe care o împărtășim”, a transmis Donald Trump.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
trump mesaj nicusor dan
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Iulia Scântei (CCR) a făcut paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze? Adevăratele surprize sunt în galeria foto
Publicat acum 48 minute
Răspunsul Ancăi Alexandrescu după ce a fost criticată pentru apropierea de PSD
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Confruntarea finală înainte de alegeri! Băluță, Hopincă, Negoiță și Piedone, împreună la DC Votez
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Ciolacu acuză actuala putere: „Guvernează prin panică. Criza e creată artificial ca să pară salvatori”
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Donald Trump, mesaj pentru Nicușor Dan: România joacă un rol esențial în NATO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 16 minute
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 29 Noi 2025
”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat pe 29 Noi 2025
Raisa Radu, adolescenta care a cucerit jurații și publicul la Vocea României: „Momentul serii, mi-au dat lacrimile” VIDEO
Publicat pe 29 Noi 2025
Papa Leon, gest fără precedent la Moscheea Albastră din Istanbul GALERIE FOTO/ ”Este bine așa” - ”I s-a explicat că e casa lui Allah”
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close