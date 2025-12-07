€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Stiri Internațional Benin: Tentativa de lovitură de stat a eșuat, a anunțat un ministru  al guvernului
Data actualizării: 14:02 07 Dec 2025 | Data publicării: 14:01 07 Dec 2025

Benin: Tentativa de lovitură de stat a eșuat, a anunțat un ministru  al guvernului
Autor: Crişan Andreescu

Benin
 

Ministrul de interne și pentru securitate publică din Benin, Alassane Seidou, a anunțat duminica aceasta că tentativa de lovitură de stat a unui grup de militari în această țară din Africa de Vest a eșuat, informează agențiile internaționale de presă.

'În primele ore ale zilei de duminică, 7 decembrie 2025, un mic grup de soldați s-a revoltat cu scopul de a destabiliza statul și instituțiile sale. Confruntat cu această situație, poporul beninez și liderii săi, fideli jurământului depus, și-au menținut angajamentul față de Republică', a declarat Seidou într-un scurt mesaj difuzat la televiziunea publică. 'Răspunsul lor le-a permis să mențină controlul situației și să dejoace tentativa', a mai afirmat el.

Ministrul de externe Olushegun Adjadi Bakari declarase anterior pentru Reuters că 'un mic grup' de soldați a încercat să răstoarne guvernul, dar că forțele loiale președintelui Patrice Talon depuneau eforturi pentru a restabili ordinea.

Tentativa de lovitură de stat a fost cea mai recentă amenințare la adresa normelor democratice din regiune, unde armata a preluat în ultimii ani puterea în țările care se învecinează cu Beninul, Niger și Burkina Faso, precum și în Mali, Guineea și, chiar luna trecută, în Guineea-Bissau.

Cel puțin opt soldați, dintre care mai mulți purtau căști, au anunțat la televiziunea de stat că un comitet militar condus de colonelul Tigri Pascal a preluat și dizolvă instituțiile naționale, suspendând Constituția și închizând frontierele aeriene, terestre și maritime.

'Armata se angajează solemn să ofere poporului beninez speranța unei ere cu adevărat noi, în care fraternitatea, dreptatea și munca vor prevala', se arăta într-un comunicat citit de unul dintre soldați. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 8-14 decembrie 2025
Publicat acum 19 minute
Zeci de mașini vandalizate în Târgu Jiu: Geamuri sparte și oglinzi rupte
Publicat acum 33 minute
Votul de la București, sub lupa presei internaționale. Laura Chiriac: După anularea alegerilor, toți mă întreabă despre asta
Publicat acum 43 minute
Alegeri Primăria București 2025. Hideg: Candidații avantajați de o prezență mică la vot
Publicat acum 55 minute
Benin: Tentativa de lovitură de stat a eșuat, a anunțat un ministru  al guvernului
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Dec 2025
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 05 Dec 2025
Ciolacu va candida la CJ Buzău. Declarațiile unui medic pot schimba votul: „E adevărul. Ăsta-i telefonul care se dădea pe vremuri”
Publicat pe 05 Dec 2025
Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei
Publicat pe 05 Dec 2025
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral
Publicat pe 05 Dec 2025
Andrei Caramitru, discuții "secrete" de la Palatul Cotroceni. Ce vrea, de fapt, Nicușor Dan. ”Situație foarte periculoasă”
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine ați votat?
C. Drulă
D. Băluță
G. Burcea
C. Ciucu
A. Ciceală
L. Florea
Gh. Macovei
O. Crețu
M. Lasca
R. Lazăr
A. Alexandrescu
D. Trifu
Gh. Nețoiu
A. Negrotă
F. Titian
Trimite răspunsul
x close