Benin: Tentativa de lovitură de stat a eșuat, a anunțat un ministru  al guvernului

'În primele ore ale zilei de duminică, 7 decembrie 2025, un mic grup de soldați s-a revoltat cu scopul de a destabiliza statul și instituțiile sale. Confruntat cu această situație, poporul beninez și liderii săi, fideli jurământului depus, și-au menținut angajamentul față de Republică', a declarat Seidou într-un scurt mesaj difuzat la televiziunea publică. 'Răspunsul lor le-a permis să mențină controlul situației și să dejoace tentativa', a mai afirmat el.

Ministrul de externe Olushegun Adjadi Bakari declarase anterior pentru Reuters că 'un mic grup' de soldați a încercat să răstoarne guvernul, dar că forțele loiale președintelui Patrice Talon depuneau eforturi pentru a restabili ordinea.

Tentativa de lovitură de stat a fost cea mai recentă amenințare la adresa normelor democratice din regiune, unde armata a preluat în ultimii ani puterea în țările care se învecinează cu Beninul, Niger și Burkina Faso, precum și în Mali, Guineea și, chiar luna trecută, în Guineea-Bissau.

Cel puțin opt soldați, dintre care mai mulți purtau căști, au anunțat la televiziunea de stat că un comitet militar condus de colonelul Tigri Pascal a preluat și dizolvă instituțiile naționale, suspendând Constituția și închizând frontierele aeriene, terestre și maritime.

'Armata se angajează solemn să ofere poporului beninez speranța unei ere cu adevărat noi, în care fraternitatea, dreptatea și munca vor prevala', se arăta într-un comunicat citit de unul dintre soldați. (Agerpres)