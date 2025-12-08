Ce este regula 80/20 în nutriție și cum te poate ajuta să slăbești

Experta Mar Santamaria a vorbit despre regula 80/20 pe care a descris-o ca fiind o abordare nutrițională simplă și realistă: majoritatea meselor, aproximativ 80%, ar trebui să fie sănătoase și echilibrate, iar restul de 20% poate fi rezervat unor alegeri mai flexibile. Potrivit acesteia, scopul este o relație armonioasă cu mâncarea și cu propriul corp.

Pentru a reuși pe termen lung, aceasta a explicat importanța moderației și a consecvenței, nu a interdicțiilor și a frustrărilor care duc la revenirea la vechile obiceiuri. Potrivit expertei, ideea nu este să elimini alimente din dietă, ci să le pui pe primul loc pe cele care te hrănesc cu adevărat, în timp ce ești atent la semnalele corpului și lași loc și pentru micile plăceri.

Partea de 80% ar trebui să se bazeze pe principii mediteraneene, adică multe legume și fructe, leguminoase, cereale integrale, surse bune de proteine, grăsimi sănătoase, dar și un stil de viață completat de odihnă adecvată și activitate fizică. Restul de 20% permite mici abateri, adică un desert, o ieșire la restaurant sau satisfacerea unei pofte ocazionale, toate acestea integrate responsabil, astfel încât să nu ducă la autosabotaj.

De asemenea, experta a avertizat că extremele nu sunt niciodată benefice - nici prea multă strictețe, dar nici libertate totală. Aceasta pune accent și pe modul în care mănânci, adică este necesar să iei mesele fără grabă, cu atenție și să te bucuri de moment.

Partea de flexibilitate nu trebuie interpretată ca o permisiune de a consuma constant alcool, dulciuri sau alimente ultraprocesate. Ideal ar fi ca astfel de produse să apară rar, pentru a nu transforma regula într-un exces. O greșeală frecventă este că unii oameni au impresia că mănâncă sănătos, dar, fără să își dea seama, ajung de fapt la un echilibru de aproape 50/50.

Potrivit expertei, ocazional, se pot savura un pahar de vin și câteva gustări în compania celor dragi. Plăcerea nu trebuie să vină din „premii” nesănătoase, ci din redescoperirea unor preparate simple, gustoase și realizate cu ingrediente de calitate, condimentate și pregătite cu ulei de măsline extravirgin.

Un avantaj major al regulii 80/20 este caracterul ei realist. Aceasta nu impune restricții drastice, evită atât frustrarea, cât și lipsa de control. Nu este o formulă matematică rigidă, ci un ghid flexibil care previne excesele și autosabotajul.

Pe lângă alimentație, Mar Santamaria amintește că obiceiurile conexe sunt foarte importante pentru reușita acestei abordări: somnul adecvat, gestionarea stresului, mișcarea regulată și, la nevoie, sprijinul specialiștilor. Neglijarea odihnei sau stresul intens afectează inevitabil relația cu mâncarea.