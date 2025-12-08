€ 5.0899
|
$ 4.3664
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0899
|
$ 4.3664
 
DCNews Stiri Ce este regula 80/20 în nutriție și cum te poate ajuta să slăbești
Data publicării: 13:37 08 Dec 2025

Ce este regula 80/20 în nutriție și cum te poate ajuta să slăbești
Autor: Darius Mureșan

Ce este regula 80/20 în nutriție și cum te poate ajuta să slăbești Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepic.diller
 

Regula 80/20 propune ca majoritatea meselor să fie sănătoase și nutritive, iar o parte mai mică să fie rezervată micilor plăceri.

Experta Mar Santamaria a vorbit despre regula 80/20 pe care a descris-o ca fiind o abordare nutrițională simplă și realistă: majoritatea meselor, aproximativ 80%, ar trebui să fie sănătoase și echilibrate, iar restul de 20% poate fi rezervat unor alegeri mai flexibile. Potrivit acesteia, scopul este o relație armonioasă cu mâncarea și cu propriul corp.

Pentru a reuși pe termen lung, aceasta a explicat importanța moderației și a consecvenței, nu a interdicțiilor și a frustrărilor care duc la revenirea la vechile obiceiuri. Potrivit expertei, ideea nu este să elimini alimente din dietă, ci să le pui pe primul loc pe cele care te hrănesc cu adevărat, în timp ce ești atent la semnalele corpului și lași loc și pentru micile plăceri.

Partea de 80% ar trebui să se bazeze pe principii mediteraneene, adică multe legume și fructe, leguminoase, cereale integrale, surse bune de proteine, grăsimi sănătoase, dar și un stil de viață completat de odihnă adecvată și activitate fizică. Restul de 20% permite mici abateri, adică un desert, o ieșire la restaurant sau satisfacerea unei pofte ocazionale, toate acestea integrate responsabil, astfel încât să nu ducă la autosabotaj.

De asemenea, experta a avertizat că extremele nu sunt niciodată benefice - nici prea multă strictețe, dar nici libertate totală. Aceasta pune accent și pe modul în care mănânci, adică este necesar să iei mesele fără grabă, cu atenție și să te bucuri de moment.

Partea de flexibilitate nu trebuie interpretată ca o permisiune de a consuma constant alcool, dulciuri sau alimente ultraprocesate. Ideal ar fi ca astfel de produse să apară rar, pentru a nu transforma regula într-un exces. O greșeală frecventă este că unii oameni au impresia că mănâncă sănătos, dar, fără să își dea seama, ajung de fapt la un echilibru de aproape 50/50.

Potrivit expertei, ocazional, se pot savura un pahar de vin și câteva gustări în compania celor dragi. Plăcerea nu trebuie să vină din „premii” nesănătoase, ci din redescoperirea unor preparate simple, gustoase și realizate cu ingrediente de calitate, condimentate și pregătite cu ulei de măsline extravirgin.

Un avantaj major al regulii 80/20 este caracterul ei realist. Aceasta nu impune restricții drastice, evită atât frustrarea, cât și lipsa de control. Nu este o formulă matematică rigidă, ci un ghid flexibil care previne excesele și autosabotajul.

Pe lângă alimentație, Mar Santamaria amintește că obiceiurile conexe sunt foarte importante pentru reușita acestei abordări: somnul adecvat, gestionarea stresului, mișcarea regulată și, la nevoie, sprijinul specialiștilor. Neglijarea odihnei sau stresul intens afectează inevitabil relația cu mâncarea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nutritie
dieta
alimentatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Noi reguli pentru migrație, din 2026. Țările care nu găzduiesc refugiați vor plăti o contribuție financiară
Publicat acum 23 minute
Nicușor Dan a reacționat după alegerile locale parțiale. Ce i-a transmis lui Ciprian Ciucu
Publicat acum 26 minute
Tatuajele pot prezenta riscuri majore pentru sănătate pe termen lung, sugerează un studiu
Publicat acum 40 minute
Cina ideală pentru serile de iarnă: Simplă și rapidă, din doar 5 ingrediente
Publicat acum 49 minute
Semnal de la vârful Senatului pentru coaliția de guvernare. Ce s-ar putea întâmpla la moțiune
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 36 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 14 ore si 14 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 17 ore si 19 minute
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat acum 19 ore si 11 minute
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
Publicat pe 07 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 8-14 decembrie 2025
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close