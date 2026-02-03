€ 5.0959
DCNews Stiri Trump cere daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard
Data publicării: 08:16 03 Feb 2026

Trump cere daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard
Autor: Dana Mihai

Trump cere daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard - Foto: Agerpres

Donald Trump a anunţat luni că solicită acum daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat luni că solicită acum daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard, conform unor informaţii din New York Times conform cărora administraţia sa a renunţat la planurile de a cere compensaţii de la prestigioasa instituţie de învăţământ, pe care o acuză de antisemitism şi părtinire, informează AFP.

Mesaj dur pe Truth Social

"Acum solicităm daune de un miliard de dolari şi nu dorim să facem afaceri cu Universitatea Harvard în viitor", a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Acuzând Harvard şi alte universităţi americane că promovează o aşa-numită ideologie "woke", în timp ce nu îşi protejează în mod adecvat studenţii evrei în timpul demonstraţiilor pro-palestiniene, administraţia Trump a intentat procese şi a cerut compensaţii exorbitante.

New York Times a relatat luni că preşedintele SUA a abandonat cererea iniţială de a obţine 200 de milioane de dolari de la Harvard, în faţa rezistenţei universităţii.

În septembrie anul trecut, Trump declarase că negocierile se apropiau de un acord de 500 de milioane de dolari cu Harvard şi că o parte din această sumă va fi folosită pentru deschiderea de şcoli profesionale.

"Au vrut să implementeze un concept complicat de dezvoltare profesională, dar a fost respins pentru că era total inadecvat şi, în opinia noastră, nu ar fi putut avea succes", a scris Trump luni seară.

Acuzații de ilegalități grave

"A fost pur şi simplu o modalitate prin care Harvard a evitat o înţelegere financiară substanţială de peste 500 de milioane de dolari, o sumă care ar trebui să fie mult mai mare, având în vedere ilegalităţile grave şi flagrante pe care le-au comis", a adăugat el.

De la revenirea la putere anul trecut, Donald Trump a luat ca ţintă Harvard şi alte universităţi prestigioase din Ivy League, în special prin retragerea finanţării federale, acuzându-le că permit mişcărilor studenţeşti împotriva războiului din Gaza să înflorească în campusurile lor sau, mai general, că sunt focare de contestare progresistă.

Universitatea Columbia a fost de acord să plătească 200 de milioane de dolari administraţiei Trump vara trecută şi s-a angajat să respecte regulile care îi interzic să ia în considerare originea etnică în deciziile de admitere sau angajare. Universitatea din Pennsylvania, o altă instituţie din Ivy League, a cedat, de asemenea, presiunilor anunţând că le va interzice femeilor transgender să participe la sporturile feminine.

