Noi negocieri directe între Ucraina, Rusia și SUA. Zelenski: „Dorim o încheiere reală și demnă a războiului”

Negocierile directe dintre Kiev, Moscova şi Washington pentru a încerca să găsească o soluţie la războiul din Ucraina vor fi reluate miercuri, la Abu Dhabi, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează duminică AFP, potrivit Agerpres.

Noi întâlniri la Abu Dhabi, pe 4 și 5 februarie

„Datele următoarelor întâlniri trilaterale au fost stabilite: 4 şi 5 februarie la Abu Dhabi”, a declarat Zelenski, pe rețeaua X.

„Ucraina este pregătită pentru o discuţie de fond şi dorim ca rezultatul să ne apropie de o încheiere reală şi demnă a războiului”, a adăugat el.

Sâmbătă, Volodimir Zelenski afirmase că Kievul se pregăteşte pentru întâlniri „săptămâna viitoare” pentru a face să progresele negocierile, în timp ce, iniţial, o întâlnire era programată duminică la Abu Dhabi.

Prima întâlnire directă dintre delegațiile rusă și ucraineană

Pe 23 şi 24 ianuarie, un prim ciclu de negocieri a avut loc la Abu Dhabi în prezenţa reprezentanţilor ucraineni, ruşi şi americani. Au fost primele negocieri directe cunoscute între Kiev, Moscova şi Washington pe baza planului american de a pune capăt războiului.

În paralel, emisarul Kremlinului pentru chestiuni economice, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit sâmbătă în Florida cu emisarul special american Steve Witkoff, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, şi ginerele preşedintelui american, Jared Kushner.

Această nouă întâlnire, în cadrul medierii SUA, a fost „constructivă”, au afirmat ambele părţi, fără a detalia conţinutul discuţiilor.

Negocierile pentru a găsi o soluţie diplomatică la conflictul declanşat de invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022 rămân foarte dificile. Ele se lovesc în special de chestiunea teritoriilor.

Rusia solicită, în special, ca forţele ucrainene să se retragă din zonele regiunii Doneţk pe care încă le controlează. Kremlinul a afirmat, vineri, că suspendă loviturile asupra capitalei Kiev până duminică, 1 februarie, la cererea preşedintelui Donald Trump, pentru „a crea condiţii favorabile pentru derularea negocierilor”.

