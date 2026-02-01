€ 5.0961
DCNews Stiri Noi negocieri directe între Ucraina, Rusia și SUA. Zelenski: „Dorim o încheiere reală și demnă a războiului”
Data actualizării: 15:12 01 Feb 2026 | Data publicării: 15:02 01 Feb 2026

Noi negocieri directe între Ucraina, Rusia și SUA. Zelenski: „Dorim o încheiere reală și demnă a războiului”
Autor: Iulia Horovei

abu dhabi negocieri razboi ucraina rusia sua Delegațiile ucraineană, rusă și americană în timpul discuțiilor trilaterale găzduite de Emiratele Arabe Unite, alături de președintele EAU, Mohamed bin Zayed Al Nahyan (C), la Palatul Al Shati din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, 23 ianuarie 2026. Sursa foto: Agerpres

Noi negocieri de pace vor avea loc, săptămâna viitoare, la Abu Dhabi, între părțile ucraineană, rusă și americană, pe fondul eforturilor de a găsi o soluție la războiul dus de Moscova împotriva Kievului.

Negocierile directe dintre Kiev, Moscova şi Washington pentru a încerca să găsească o soluţie la războiul din Ucraina vor fi reluate miercuri, la Abu Dhabi, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează duminică AFP, potrivit Agerpres.

Noi întâlniri la Abu Dhabi, pe 4 și 5 februarie

„Datele următoarelor întâlniri trilaterale au fost stabilite: 4 şi 5 februarie la Abu Dhabi”, a declarat Zelenski, pe rețeaua X.

„Ucraina este pregătită pentru o discuţie de fond şi dorim ca rezultatul să ne apropie de o încheiere reală şi demnă a războiului”, a adăugat el.

Sâmbătă, Volodimir Zelenski afirmase că Kievul se pregăteşte pentru întâlniri „săptămâna viitoare” pentru a face să progresele negocierile, în timp ce, iniţial, o întâlnire era programată duminică la Abu Dhabi.

Prima întâlnire directă dintre delegațiile rusă și ucraineană

Pe 23 şi 24 ianuarie, un prim ciclu de negocieri a avut loc la Abu Dhabi în prezenţa reprezentanţilor ucraineni, ruşi şi americani. Au fost primele negocieri directe cunoscute între Kiev, Moscova şi Washington pe baza planului american de a pune capăt războiului.

În paralel, emisarul Kremlinului pentru chestiuni economice, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit sâmbătă în Florida cu emisarul special american Steve Witkoff, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, şi ginerele preşedintelui american, Jared Kushner.

Această nouă întâlnire, în cadrul medierii SUA, a fost „constructivă”, au afirmat ambele părţi, fără a detalia conţinutul discuţiilor.

Negocierile pentru a găsi o soluţie diplomatică la conflictul declanşat de invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022 rămân foarte dificile. Ele se lovesc în special de chestiunea teritoriilor.

Rusia solicită, în special, ca forţele ucrainene să se retragă din zonele regiunii Doneţk pe care încă le controlează. Kremlinul a afirmat, vineri, că suspendă loviturile asupra capitalei Kiev până duminică, 1 februarie, la cererea preşedintelui Donald Trump, pentru „a crea condiţii favorabile pentru derularea negocierilor”.

Citește și: Insula lui Epstein ar fi fost, de fapt, un kompromat KGB. Cum ar fi intrat în lumea spionajului (Daily Mail)

abu dhabi
ucraina
sua
razboi
rusia
negocieri
Comentarii

