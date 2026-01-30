Cutremur în zona seismică Vrancea, vineri seara

Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,2, s-a produs vineri seara, la ora 19:31, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 116,4 km, în apropierea următoarelor oraşe: 35 km vest de Focşani, 63 km nord de Buzău, 75 km est de Sfântu-Gheorghe, 87 km est de Braşov, 93 km sud-vest de Bârlad, 95 km sud de Bacău.

De la începutul lunii ianuarie, în România s-au produs 22 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,3 grade.

