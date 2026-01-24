Cutremur, de Ziua Unirii, în România

În ziua de 24 Ianuarie 2026, la ora 11:51:54 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adâncimea de 70.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 38km V de Focsani, 71km N de Buzau, 71km E de Sfantu-Gheorghe, 86km E de Brasov, 88km S de Bacau, 90km SV de Barlad, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.