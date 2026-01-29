€ 5.0961
Prelipceanu caută răspunsul care crede că îi ține pe români treji noaptea. Nicușor Dan îl contrazice
Data actualizării: 07:59 30 Ian 2026 | Data publicării: 22:48 29 Ian 2026

Prelipceanu caută răspunsul care crede că îi ține pe români treji noaptea. Nicușor Dan îl contrazice
Autor: Anca Murgoci

prelipceanu nicusor dan servicii secrete Prelipceanu și Nicușor Dan

Când Cosmin Prelipceanu vorbește despre „un subiect de mare interes” și despre „așteptări setate în timp” în legătură cu șefia serviciilor secrete, apare o discrepanță mare între percepția din platou și realitatea din afara lui.

Pentru marea majoritate a românilor, subiectul rămâne abstract, tehnic și departe de preocupările zilnice. Nu e ca și când nu mai dorm oamenii de grija numirii șefilor SRI și SIE. Oamenii nu ies din casă întrebându-se cine conduce serviciile secrete, ci cât plătesc la facturi, ce se întâmplă cu salariile, cu prețurile sau cu siguranța lor imediată. De altfel, răspunsul lui Nicușor Dan confirmă tocmai această lipsă de miză publică.

Avem un subiect de mare interes și pentru care ați setat niște așteptări în timp. Este vorba despre șefia serviciilor secrete. Suntem curioși cum merge acest proiect”, a zis Cosmin Prelipceanu.

„Eu n-am setat nimic. Există în orice sistem democratic un mecanism de echilibru al puterilor. În cazul nostru, preşedintele propune şefii la SRI şi SIE. Parlamentul decide pentru fiecare din aceste servicii. Am avut o listă lungă, o listă scurtă şi nişte discuţii şi eu sper ca foarte curând să terminăm aceste discuţii. Deci eu voi propune şi Parlamentul va aproba. Vom avea o discuţie înainte. Legat de numele care au apărut în spaţiul public, să ştiţi că mulţi din cei care sunt acolo sunt foarte nefericiţi că numele lor au apărut, pentru că sunt, să le spunem, prieteni de-ai lor din politică care au făcut ca numele lor să apară şi cumva prin asta şansele sau şansele cel puţin teoretice de numire să scadă”, a zis Nicușor Dan.

„Cred că cel mai bine este să fie oameni din afara partidelor. În orice caz trebuie să fie oameni echilibrați, pentru că sunt niște zone sensibile, cu maturitate umană, profesională care să fi relaționat cu multe medii. O să vedem ce o să iasă din discuția asta”, a zis Nicușor Dan la Digi 24.

