UE și Vietnam anunță un "parteneriat strategic cuprinzător" la cel mai înalt nivel (VIDEO)
Data publicării: 09:27 29 Ian 2026

UE și Vietnam anunță un "parteneriat strategic cuprinzător" la cel mai înalt nivel (VIDEO)
Autor: Tiberiu Vasile

UE și Vietnam anunță un parteneriat strategic cuprinzător la cel mai înalt nivel Sursa Foto: António Costa, președintele Consiliului European pe X (ex Twitter)

Uniunea Europeană și Vietnam au decis să își ducă relațiile bilaterale la cel mai înalt nivel, anunțând un parteneriat strategic cuprinzător.

Uniunea Europeană și Vietnam fac un pas major înainte în relațiile bilaterale. Joi, la Hanoi, cele două părți au decis să ducă cooperarea diplomatică la nivelul maxim posibil, marcând începutul unui parteneriat strategic cuprinzător între UE și Vietnam.

Decizia a fost oficializată în urma vizitei președintelui Consiliului European, Antonio Costa, în capitala vietnameză, potrivit France24. Noul cadru de cooperare deschide drumul către o implicare mai profundă în domenii-cheie precum comerțul, tehnologia, securitatea și energia verde.

UE și Vietnam, cooperare extinsă pe mai multe fronturi

„Ne ridicăm relația diplomatică la cel mai înalt nivel - un parteneriat strategic cuprinzător”, a declarat Antonio Costa la briefingul de presă susținut după întâlnirile oficiale. Liderul european a subliniat că această decizie reflectă „profunzimea” relațiilor deja existente dintre Uniunea Europeană și Vietnam.

În viziunea Bruxelles-ului, potențialul este mult mai mare. „Putem să facem mult mai multe în domeniul comerțului, energiei verzi, dezvoltării economice, securității și apărării”.

Anunțul vine într-un context politic important pentru Hanoi. Cu mai puțin de o săptămână înainte, Partidul Comunist al Vietnamului l-a reconfirmat pe To Lam în funcția de lider al țării, consolidând continuitatea direcției strategice asumate de autorități.

Comerțul, miza centrală a relației UE–Vietnam

Relațiile economice dintre UE și Vietnam nu pornesc de la zero. Cele două părți au semnat un acord de liber schimb în 2019, iar de atunci volumul schimburilor comerciale a crescut cu aproximativ 40%. Uniunea Europeană a devenit una dintre cele mai importante destinații pentru exporturile vietnameze.

Totuși, această evoluție rapidă a generat și tensiuni. Excedentul comercial semnificativ al Vietnamului a stârnit îngrijorări în rândul unor lideri europeni, care cer eliminarea anumitor bariere non-tarifare. Printre sectoarele vizate se află industria auto, unde accesul produselor europene rămâne limitat.

Vietnam caută echilibru într-o economie globală instabilă

În ultimii ani, Vietnamul s-a impus ca unul dintre motoarele de creștere ale Asiei de Sud-Est. Economia sa a avansat cu aproximativ 8% în ultimul an, în pofida tarifelor impuse de Statele Unite, cea mai mare piață de export a țării.

Pe fondul incertitudinilor comerciale globale, Hanoiul încearcă să își reducă dependența de partenerii tradiționali, SUA și China, și să își extindă accesul la alte piețe. Consolidarea relațiilor cu Uniunea Europeană se înscrie clar în această strategie.

Reactualizarea relației cu Bruxelles-ul face parte din efortul de a „diversifica piețele de export dincolo de Uniunea Europeană”, explică Khang Vu, expert în Vietnam și cercetător la Boston College. „Vietnamul are nevoie să aibă un mediu deschis pentru comerț, iar UE poate să ajute”.

Parteneriate multiple și „diplomația bambusului”

Noul parteneriat strategic cuprinzător cu UE nu este o excepție. Vietnamul are acorduri similare și cu China, Rusia și Statele Unite, iar din 2022 a semnat înțelegeri de acest tip cu zeci de alte țări. Obiectivul Vietnamului este clar, și anume acces mai larg la piețe externe și o poziție mai puternică în dezvoltarea științifică și tehnologică globală.

Această abordare se înscrie în ceea ce autoritățile de la Hanoi numesc „diplomația bambusului”, o strategie prin care Vietnamul încearcă să rămână flexibil și echilibrat, menținând relații stabile cu toate marile puteri. În acest context, apropierea de UE și Vietnam la cel mai înalt nivel diplomatic devine o piesă importantă dintr-un joc geopolitic atent calculat.

CITEȘTE ȘI: UE și India semnează "mama tuturor acordurilor". Adrian Negrescu: Afacere de succes pentru România. Cred că urmează China

VEZI VIDEO:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

europa
vietnam
parteneriat
Comentarii

