Israelul a distrus un „bun strategic“ al Iranului, folosit de fostul ayatollah Ali Khamenei

Armata israeliană a raportat distrugerea unei aeronave guvernamentale iraniene, despre care se presupune că ar fi fost folosită de fostul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, relatează dpa, Reuters și Agerpres.

"Acest lucru a lipsit regimul iranian de un alt bun strategic", au declarat Forţele de Apărare Israeliene (IDF) într-o postare în limba persană pe X, luni.

Aeronava ar fi fost folosită de înalţi oficiali iranieni şi personalităţi militare pentru a călători intern şi internaţional şi pentru a se coordona cu ţările aliate.

Khamenei a fost ucis pe 28 februarie într-un atac aerian al Israelului în capitala Iranului, Teheran.

Se crede că fostul şef de stat nu a zburat în străinătate după numirea sa ca lider religios în 1989. Cu toate acestea, a călătorit ocazional în provinciile iraniene.

Aeroportul Mehrabad, care găzduieşte flota guvernamentală iraniană, a fost bombardat de mai multe ori în ultimele zile.

Mehrabad este unul dintre cele mai vechi aeroporturi din Teheran, deservind acum zboruri interne şi regionale. Pe lângă faptul că este cel mai aglomerat aeroport civil intern, este o instalaţie cu dublă utilizare, găzduind şi elemente ale forţelor aeriene.