DCNews Stiri Conducerea Iranului, detalii despre starea liderului suprem Mojtaba Khamenei: Răspuns pentru SUA
Data publicării: 20:53 14 Mar 2026

Conducerea Iranului, detalii despre starea liderului suprem Mojtaba Khamenei: Răspuns pentru SUA
Autor: Iulia Horovei

Fiul lui Ali Khamenei, noul lider suprem al Iranului, ar fi fost rănit. Televiziunea iraniană a făcut un anunț Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, noul Ayatollah din Iran. Sursa Foto: Agerpres

Conducerea Iranului a oferit informații despre starea de sănătate a noului lider suprem al țării, Mojtaba Khamenei, după ce secretarul american al Apărării a sugerat că fiul fostului ayatollah este rănit și probabil „desfigurat”.

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araqchi, a asigurat sâmbătă, 14 martie, că nu există nicio problemă cu noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, după ce şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a afirmat vineri că acesta a fost rănit şi este probabil desfigurat, informează EFE.

„Cu siguranţă veţi vedea curând, presupun, că nu există nicio problemă cu noul lider suprem. A transmis mesajul său ieri şi îşi va îndeplini îndatoririle. Îşi îndeplineşte îndatoririle conform Constituţiei şi va continua să o facă”, a declarat Araqchi într-un interviu pentru postul de ştiri MS Now.

„Cred că, la acest moment, ar fi trebuit să fie clar şi ar trebui să fie de notorietate publică că sistemul nostru este foarte înrădăcinat în societate. Republica Islamică este un sistem care nu depinde de nicio persoană sau de niciun grup de persoane. Este bine stabilit”, a apărat ministrul de Externe.

Ministrul iranian de Externe îl contrazice pe Hegseth

Şeful diplomaţiei iraniene a minimalizat credibilitatea declaraţiilor lui Hegseth, în care acesta afirma că noul lider suprem este rănit.

„Ei bine, au făcut multe afirmaţii de acest fel. Ieri au spus că toate autorităţile iraniene sunt în buncăre. În acelaşi timp, întreaga lume l-a văzut pe preşedintele nostru, pe preşedintele Parlamentului, pe toţi”.

„Există multe acuzaţii de acest tip”, a concluzionat el.

Întrebat despre ajutorul ipotetic al Rusiei sau Chinei pentru serviciile de informaţii iraniene, Araqchi a răspuns că Rusia şi China sunt „partenerii strategici” ai Iranului.

„Am menţinut o cooperare strânsă în trecut, care continuă, inclusiv cooperarea militară”, a susţinut el.

Totuşi, a adăugat că nu va intra în detalii în această privinţă.

Reprezentantul Iranului a dorit să clarifice în interviul cu presa americană că acesta nu este războiul ţării sale.

„Acesta este un război impus împotriva noastră. Noi nu am început acest război. A fost un act de agresiune neprovocat, nejustificat şi ilegal împotriva noastră şi noi doar ne apărăm”, a afirmat ministrul iranian de Externe, notează Agerpres.

