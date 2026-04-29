Cum va fi vremea la vară. Roxana Bojariu (ANM): Atenție la concediile din Grecia, Italia, Spania sau Turcia / video

Climatologul Roxana Bojariu a precizat, într-un interviu cu jurnalistul Val Vâlcu, la DC News, că vara anului 2026 va aduce episoade de caniculă, la fel ca în anii precedenți, și, cel mai probabil, fenomene meteorologice extreme.

„Ne așteaptă o vară caniculară?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Vom avea sigur valuri de căldură. Câte, ce intensitate vor avea și care va fi evoluția lor în timp e greu de anticipat acum, dar așa cum arată lucrurile, nu vom scăpa.

Dacă ne uităm, observăm că temperaturile cresc cel mai mult ca urmare a proiecției acestui semnal global de schimbare a climei în zona noastră mai ales vara. Pe locul 2, iarna, iar în anotimpurile de tranziție există această tendință de creștere a temperaturii, dar este în mai mică măsură definitorie, pentru că avem și fluctuații mult mai mari.

Vara este pe primul loc în toate zonele țării atunci când vorbim de tendința de creștere a temperaturii. Bineînțeles că nu vor fi numai valuri de căldură. Ele vor fi întrerupte de acele valuri de instabilitate. Probabil că vom avea probleme și cu furtuni, și cu episoade de grindină. Nu e exclus să avem și tornade sau trombe marine, deși probabilitatea este mai mică.

Toate aceste fenomene vor fi frecvente și în această vară. O spun nu ca un prognozist, ci ca un climatolog ce a observat statistic că verile sunt din ce în ce mai calde, iar aceste valuri de căldură pot afecta sănătatea publică în orașe sau pot genera probleme legate de apă, de energie, pentru că vin cuplate cu alte fenomene, precum reducerea precipitațiilor. Din păcate, vorbim și de o favorizare a incendiilor de vegetație, deși șansele mai mari sunt în sudul Europei. Atenție la concediile din Grecia, din Italia, din Spania, din Turcia.

E foarte important să urmărim toate actualizările prognozelor meteorologice și să încercăm să ținem pasul cu sistemul de alertare, care este unul european și același cod de culori e folosit în toată Uniunea Europeană“, a mai precizat, la DC News, Roxana Bojariu, climatolog ANM.