Anchetă în Mexic după inculparea guvernatorului din Sinaloa în SUA pentru trafic de droguri

Mai mulți oficiali mexicani, inclusiv guvernatorul statului Sinaloa, au fost acuzați în SUA pentru legături cu cartelurile de droguri din Mexic. 10 persoane au fost acuzate de procurorii americani. Cazul ar putea tensiona și mai mult relațiile dintre SUA și Mexic.

Procurorii americani au formulat acuzații împotriva guvernatorului statului Sinaloa din Mexic, Ruben Rocha Moya, și a nouă actuali și foști oficiali, potrivit Al Jazeera. Mexicanii sunt acuzați de legături cu cartelul drogurilor Sinaloa.

În rechizitoriul publicat miercuri la New York, Rocha Moya, în vârstă de 76 de ani, și alte nouă persoane sunt acuzate au lucrat cu liderii cartelului pentru a transporta cantități mari de narcotice în SUA în schimbul sprijinului politic și al mitei.

Departamentul de Justiție al SUA a transmis că cei mai mulți suspecți erau în legătură cu fiii cofondatorului cartelului Sinaloa, Joaquin „El Chapo” Guzman, care execută o condamnare pe viață în SUA.

Probleme pe scena politică din Mexic

Rocha Moya a respins acuzațiile, numindu-le nefondate și fără dovezi. Într-o declarație publică, el a spus că este un atac politic, nu doar împotriva sa, ci și împotriva formațiunii politice Morena, aflată la guvernare. Cazul reprezintă o bătaie de cap și pentru președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum. Dacă va lua măsuri împotriva politicienilor acuzați riscă o criză politică în țară, iar în caz contrar ar putea ajunge la o confruntare diplomatică cu americanii.

Actele de acuzare împotriva politicienilor mexicani de rang înalt sunt rare, iar cazul ar putea indica o schimbare în abordarea Washingtonului în ceea ce privește combaterea cartelurilor de droguri.

