Ultrași CSA Steaua, acuzați că au tâlhărit și lovit cu mașina un suporter dinamovist

Poliţiştii Capitalei - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente au pus în executare, miercuri, 10 mandate de percheziţie domiciliară şi 8 mandate de aducere în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie calificată şi împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice.

De ce sunt acuzați ultrașii CSA Steaua

Potrivit unor surse judiciare, este vorba de un grup de ultraşi din galeria clubului de fotbal CSA Steaua, suspectaţi că, în urmă cu două săptămâni, au montat un sistem de localizare GPS pe maşina unui fan dinamovist, l-au blocat apoi în trafic şi i-au distrus luneta şi geamul autoturismului, după care l-au deposedat de mai multe obiecte.

„În fapt, la data de 5 aprilie 2026, în jurul orei 00:55, după ce, în prealabil, mai mulţi bărbaţi, membri ai unei galerii sportive, ar fi montat un sistem de localizare GPS, care permitea urmărirea în timp real a deplasărilor unui bărbat, în vârstă de 35 de ani, acesta a fost blocat în trafic, de mai multe autoturisme, pe o stradă din Sectorul 3.

În aceeaşi împrejurare, bănuiţii ar fi lovit cu obiecte contondente luneta şi geamul autoturismului persoanei vătămate, distrugându-le.

Bărbatul de 35 de ani ar fi reuşit să părăsească locul, însă ar fi fost şicanat şi urmărit în trafic de un autoturism, context în care persoana vătămată ar fi pierdut controlul direcţiei de mers, ieşind de pe carosabil. Ulterior, prin ameninţări cu acte de violenţă, persoana vătămată ar fi fost deposedată de un rucsac, în care erau două steaguri cu inscripţii specifice unei galerii sportive”, spune Poliţia Capitalei într-un comunicat de presă.

Persoanele vizate au fost depistate şi conduse la audieri, notează Agerpres.

