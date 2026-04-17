FC Argeș - CFR Cluj, rezultat decis în prelungirile partidei. Daniel Pancu visează la titlu

FC Argeș și CFR Cluj au jucat, vineri seară, la Mioveni, ultima etapă din turul fazei de play-off. FC Argeș și CFR Cluj, vecine de clasament, au fost despărțite de un punct înaintea acestui meci. Acum, CFR Cluj a câștigat partida, cu scorul de 0-1, grație unui gol marcat în minutul 93, la una dintre ultimele faze ale meciului.

Golul a fost marcat de Adrian Păun (90+3), care l-a surprins pe portarul Cătălin Căbuz cu un şut din marginea careului. CFR a avut şi o bară în acest meci, prin Sheriff Sinyan (51).

Ce a spus antrenorul Bogdan Andone, înainte de FC Argeș - CFR Cluj

„Ușor-ușor, ne apropiem de finalul turului în play-off. Am jucat cam cu toate echipele, cred că de la egal la egal. Dacă aveam poate puțină șansă și poate mai multă atenție și concentrare, mai puteam avea câteva puncte în plus. Va trebui să abordăm foarte serios meciul, foarte atenți, pentru că e un joc important. Dacă vom reuși o victorie, poate în funcție și de rezultatele etapei, vom putea ajunge pe locul 3.

CFR este o echipă extrem de experimentată, o echipă extrem de puternică din punct de vedere fizic, pragmatică, care știe să gestioneze bine momentele jocului, știe să joace la rezultat.

(...) Trebuie să încercăm să ne creăm mai multe situații de gol, să marcăm mai multe goluri ca să putem câștiga jocurile”, a declarat Bogdan Andone, în conferința de presă premergătoare partidei FC Argeș - CFR Cluj.

Daniel Pancu, despre gândul la titlul de campion: „Încă mai cred!”



Înainte de FC Argeș - CFR Cluj, antrenorul feroviarilor Daniel Pancu a declarat că nu și-a pierdut speranța cu privire la câștigarea campionatului.

„Le-am vorbit toată săptămâna jucătorilor de lucrul acesta, că încă se mai poate în ceea ce priveşte lupta pentru titlu, pentru că, dacă aş vorbi de locul trei sau patru, am putea să terminăm pe locul şase, lucru care este posibil în continuare, pentru că există echilibru, sunt detalii în jocuri, sunt momente de formă, momente de inspirație sau neinspirație ale antrenorilor. Eu v-am spus că încă mai cred în câştigarea titlului.

(...) Ne așteaptă un joc decisiv. Se poate să fiu singurul nebun din club care se gândește la titlu, nu e nimic terminat. Vreau să avem parte din nou de o serie de rezultate foarte bune. Le-am vorbit toată săptămâna jucătorilor despre titlu, există echilibru în play-off”, a spus Daniel Pancu, înainte de FC Argeș - CFR Cluj.