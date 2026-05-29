DCNews Sport
Data publicării: 29 Mai 2026

Dinamo - FCSB, derby de foc pentru calificarea în Conference League
Autor: Andrei Itu

Dinamo și FCSB se înfruntă vineri seară, pe Stadionul „Arcul de Triumf", în finala barajului Conference League.

Dinamo București și FCSB joacă, vineri seară, cu începere de la ora 20:30, barajul pentru calificarea în ediția viitoare a Conference League. Partida se va disputa pe Stadionul „Arcul de Triumf" din Capitală.

Câștigătoarea dintre FCSB și Dinamo va intra în turul 2 al preliminariilor Confrence League, în aceeași fază cu CFR Cluj, ocupanta locului 3.

Dinamo – FCSB, echipe probabile în finala pentru Conference League


Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Cîrjan, Mărginean - Armstrong, Pușcaș, Musi
Rezerve: Roșca, Licsandru, Milanov, Țicu, Karamoko, Ikoko, Duțu, Tarbă, Cr. Mihai, Caragea, Toader, Bordușanu
Absenți: Al. Pop (indisponibil), Soro, Mazilu (accidentați)
Antrenor: Zeljko Kopic

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – V. Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase, J.Paulo, Olaru – M. Toma, Cisotti, Oct. Popescu
Rezerve: Zima, Thiam, Stoian, Arad, Cercel, Duarte, Lixandru, Ngezana, Pantea, D. Popa
Absenți: Chiricheș, Bîrligea, Miculescu, M. Popa (Accidentați), Alhassan (indisponibil)
Antrenor: Marius Baciu.

În acest sezon, Dinamo și FCSB s-au întâlnit de două ori. Dinamo a câștigat în turul sezonului regulat, scor 4-3, iar în retur, cu FCSB gazdă, a fost 0-0.

Amintin că Finala Conference League 2026, dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano, s-a jucat miercuri seară, englezii impunându-se cu scorul de 1-0.

