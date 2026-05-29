Dinamo - FCSB, derby de foc pentru calificarea în Conference League

Dinamo București și FCSB joacă, vineri seară, cu începere de la ora 20:30, barajul pentru calificarea în ediția viitoare a Conference League. Partida se va disputa pe Stadionul „Arcul de Triumf" din Capitală.

Câștigătoarea dintre FCSB și Dinamo va intra în turul 2 al preliminariilor Confrence League, în aceeași fază cu CFR Cluj, ocupanta locului 3.

Dinamo – FCSB, echipe probabile în finala pentru Conference League



Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Cîrjan, Mărginean - Armstrong, Pușcaș, Musi

Rezerve: Roșca, Licsandru, Milanov, Țicu, Karamoko, Ikoko, Duțu, Tarbă, Cr. Mihai, Caragea, Toader, Bordușanu

Absenți: Al. Pop (indisponibil), Soro, Mazilu (accidentați)

Antrenor: Zeljko Kopic

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – V. Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase, J.Paulo, Olaru – M. Toma, Cisotti, Oct. Popescu

Rezerve: Zima, Thiam, Stoian, Arad, Cercel, Duarte, Lixandru, Ngezana, Pantea, D. Popa

Absenți: Chiricheș, Bîrligea, Miculescu, M. Popa (Accidentați), Alhassan (indisponibil)

Antrenor: Marius Baciu.

În acest sezon, Dinamo și FCSB s-au întâlnit de două ori. Dinamo a câștigat în turul sezonului regulat, scor 4-3, iar în retur, cu FCSB gazdă, a fost 0-0.

Amintin că Finala Conference League 2026, dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano, s-a jucat miercuri seară, englezii impunându-se cu scorul de 1-0.