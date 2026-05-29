€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Economie Sindicatul IMPACT anunță pichetarea sediului BRD: salariații resping reducerea drepturilor din Contractul Colectiv de Muncă
Data publicării: 29 Mai 2026

Sindicatul IMPACT anunță pichetarea sediului BRD: salariații resping reducerea drepturilor din Contractul Colectiv de Muncă
Autor: Florin Răvdan

imagine cu megafon, protest FOTO: Freepik @Muhammad Shoaib
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Sindicatul IMPACT, organizația reprezentativă a salariaților BRD Groupe Société Générale, anunță organizarea unei acțiuni de pichetare a sediului BRD din Piața Victoriei, în data de 2 iunie 2026, între orele 12:30 și 16:

Acțiunea are loc în ultima zi de valabilitate a actualului Contract Colectiv de Muncă la nivelul BRD.

Sindicatul IMPACT a respins ultima ofertă a conducerii BRD pentru noul Contract Colectiv de Muncă. Oferta presupune reducerea unor drepturi și protecții sociale importante, construite prin ani de negociere colectivă.

Printre drepturile afectate se află:

  • tichetele de masă;
  • voucherele de vacanță;
  • contribuția angajatorului la Pilonul 3;
  • prima de loialitate;
  • sumele acordate salariaților pentru cadouri;
  • sumele acordate pentru copiii minori ai salariaților;
  • decontarea transportului pentru distanțe de până la 30 km;
  • compensația acordată în caz de încetare a contractului pentru necorespundere profesională;
  • protecția pauzei de masă în unitățile mici.

În locul unor drepturi clare, aplicabile salariaților prin CCM, Banca propune introducerea unei sume lunare într-o platformă de beneficii flexibile. Pentru mulți salariați, această schimbare înseamnă pierderi reale.

Potrivit estimărilor Sindicatului IMPACT, pentru un salariat care ar fi primit voucherele de vacanță, pierderea anuală poate ajunge până la 6.000 lei, în funcție de vechime și de beneficiile actuale.

Aceste cifre sunt estimative, deoarece Sindicatul nu are acces la toate datele interne privind distribuția salariaților pe vechime, eligibilitate, copii minori sau navetă.

„Nu respingem dialogul. Nu respingem negocierea. Respingem reducerea drepturilor salariaților. BRD este o bancă profitabilă, iar salariații nu trebuie să plătească prin pierderi de venit și protecție socială pentru menținerea unor economii de costuri”, declară Sindicatul IMPACT.

Situația este cu atât mai gravă cu cât BRD a raportat rezultate financiare solide în ultimii ani. În perioada 2022, 2025, BRD a avut un profit net cumulat de peste 6 miliarde lei și a distribuit sau aprobat dividende de aproape 3 miliarde lei.
În același timp, personalul BRD s-a redus cu peste 15% în 15 luni, iar programul de reorganizare este programat să continue încă un an. Munca nu a dispărut. Ea a fost preluată de salariații rămași, în condiții de presiune mai mare, ținte mai ridicate și volum de activitate crescut.

„Aceasta nu este numai o problemă financiară. Este o problemă de respect și demnitate. Salariații rămași după reduceri de personal muncesc mai mult, sub presiune mai mare, iar acum li se cere să accepte și reducerea drepturilor din CCM. Nu putem accepta această logică”, transmite Sindicatul IMPACT.

Sindicatul IMPACT atrage atenția și asupra riscului ca, după expirarea actualului CCM, Banca să aplice la nivelul BRD drepturi reduse la nivelul Contractului Colectiv de Muncă al sectorului de negociere colectivă. O asemenea abordare ar însemna noi pierderi pentru salariați și ar coborî standardul social într-una dintre cele mai profitabile bănci din România.

În consultarea internă organizată de Sindicat, peste 2.000 de salariați au transmis că sunt dispuși să participe la acțiuni organizate de Sindicat. Pichetarea din 2 iunie este primul pas public prin care salariații BRD își exprimă nemulțumirea față de reducerea drepturilor din CCM.

Sindicatul IMPACT solicită conducerii BRD:

  • să revină la o negociere reală;
  • să renunțe la reducerea drepturilor colective;
  • să respecte munca salariaților care au contribuit direct la rezultatele Băncii;
  • să trateze Contractul Colectiv de Muncă drept instrument de protecție socială, nu drept rezervă de costuri.

Drepturile din CCM nu sunt privilegii. Sunt drepturi negociate, câștigate și apărate prin acțiunea comună a salariaților.

Contact presă:

Sindicatul IMPACT

Persoană de contact: Răzvan Cârstoiu
Tel: 0722134655
sindicatul.impact.brd@gmail.com

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

impact
brd
salarii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
OMS anunță primul pacient vindecat în epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo
Publicat acum 28 minute
Parlamentul Poloniei a adoptat legea parteneriatului civil. Karol Nawrocki susține că nu o va promulga
Publicat acum 39 minute
Cine e fostul consul al Rusiei la Constanța, Andrey Kosilin, care a fost declarat persona non-grata / foto în articol
Publicat acum 50 minute
Angajații din vămi protestează pentru a doua zi consecutiv / video
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Acordul UE - Mercosur. Europarlamentarul Georgiana Teodorescu (ECR) dezvăluie ce a găsit în Brazilia: Mi-ar fi frică să-i dau copilului meu așa ceva / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 45 minute
O dronă rusească a căzut peste un bloc, în Galați. Update: MApN: Nu e un atac asupra României / Reacția NATO
Publicat acum 7 ore si 46 minute
Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!
Publicat acum 6 ore si 25 minute
Cine-i despăgubește pe proprietarii din blocul avariat de drona rusească: Polițele facultative și asigurarea PAD nu acoperă situația de război
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Peskov, răspuns ironic atunci când a fost întrebat de drona căzută în România, la Galați
Publicat acum 10 ore si 58 minute
BANCUL ZILEI: Soția gospodină
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close