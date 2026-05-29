Sindicatul IMPACT anunță pichetarea sediului BRD: salariații resping reducerea drepturilor din Contractul Colectiv de Muncă

Acțiunea are loc în ultima zi de valabilitate a actualului Contract Colectiv de Muncă la nivelul BRD.

Sindicatul IMPACT a respins ultima ofertă a conducerii BRD pentru noul Contract Colectiv de Muncă. Oferta presupune reducerea unor drepturi și protecții sociale importante, construite prin ani de negociere colectivă.

Printre drepturile afectate se află:

tichetele de masă;

voucherele de vacanță;

contribuția angajatorului la Pilonul 3;

prima de loialitate;

sumele acordate salariaților pentru cadouri;

sumele acordate pentru copiii minori ai salariaților;

decontarea transportului pentru distanțe de până la 30 km;

compensația acordată în caz de încetare a contractului pentru necorespundere profesională;

protecția pauzei de masă în unitățile mici.

În locul unor drepturi clare, aplicabile salariaților prin CCM, Banca propune introducerea unei sume lunare într-o platformă de beneficii flexibile. Pentru mulți salariați, această schimbare înseamnă pierderi reale.

Potrivit estimărilor Sindicatului IMPACT, pentru un salariat care ar fi primit voucherele de vacanță, pierderea anuală poate ajunge până la 6.000 lei, în funcție de vechime și de beneficiile actuale.

Aceste cifre sunt estimative, deoarece Sindicatul nu are acces la toate datele interne privind distribuția salariaților pe vechime, eligibilitate, copii minori sau navetă.

„Nu respingem dialogul. Nu respingem negocierea. Respingem reducerea drepturilor salariaților. BRD este o bancă profitabilă, iar salariații nu trebuie să plătească prin pierderi de venit și protecție socială pentru menținerea unor economii de costuri”, declară Sindicatul IMPACT.

Situația este cu atât mai gravă cu cât BRD a raportat rezultate financiare solide în ultimii ani. În perioada 2022, 2025, BRD a avut un profit net cumulat de peste 6 miliarde lei și a distribuit sau aprobat dividende de aproape 3 miliarde lei.

În același timp, personalul BRD s-a redus cu peste 15% în 15 luni, iar programul de reorganizare este programat să continue încă un an. Munca nu a dispărut. Ea a fost preluată de salariații rămași, în condiții de presiune mai mare, ținte mai ridicate și volum de activitate crescut.

„Aceasta nu este numai o problemă financiară. Este o problemă de respect și demnitate. Salariații rămași după reduceri de personal muncesc mai mult, sub presiune mai mare, iar acum li se cere să accepte și reducerea drepturilor din CCM. Nu putem accepta această logică”, transmite Sindicatul IMPACT.

Sindicatul IMPACT atrage atenția și asupra riscului ca, după expirarea actualului CCM, Banca să aplice la nivelul BRD drepturi reduse la nivelul Contractului Colectiv de Muncă al sectorului de negociere colectivă. O asemenea abordare ar însemna noi pierderi pentru salariați și ar coborî standardul social într-una dintre cele mai profitabile bănci din România.

În consultarea internă organizată de Sindicat, peste 2.000 de salariați au transmis că sunt dispuși să participe la acțiuni organizate de Sindicat. Pichetarea din 2 iunie este primul pas public prin care salariații BRD își exprimă nemulțumirea față de reducerea drepturilor din CCM.

Sindicatul IMPACT solicită conducerii BRD:

să revină la o negociere reală;

să renunțe la reducerea drepturilor colective;

să respecte munca salariaților care au contribuit direct la rezultatele Băncii;

să trateze Contractul Colectiv de Muncă drept instrument de protecție socială, nu drept rezervă de costuri.

Drepturile din CCM nu sunt privilegii. Sunt drepturi negociate, câștigate și apărate prin acțiunea comună a salariaților.

Contact presă:

Sindicatul IMPACT

Persoană de contact: Răzvan Cârstoiu

Tel: 0722134655

sindicatul.impact.brd@gmail.com