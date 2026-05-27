Bogdan Badea: „A fost considerat un beneficiu faptul că managementul merge cu avionul să reprezinte compania”

Bogdan Badea a menționat un articol din OUG 109, declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională a României, care susține că „este un beneficiu al managementului că ia avionul și se duce să reprezinte compania”.

„Astăzi, în timp ce discutam, tocmai ce a apărut o decizie a Curţii Constituţionale vizavi de un articol care a fost modificat anul trecut - se referea la cheltuielile de reprezentare. Cu alte cuvinte, dacă noi, ca și conducător de companie, ne ducem să reprezentăm societatea - și asta am făcut-o ani de zile la roadhow-urile cu investitori care se ţin în marile centre financiare ale lumii -, la Londra, la New York, nu se ţin la Mc Donald's la New York și nu se ţin la Mc Donald's la Londra, se ţin în zonele în care sunt bancherii, sunt investitorii, sunt cei care pot să investească în tine. și ceea ce nu s-a înţeles în România este că noi suntem un punctișor de pe hartă. (...) Anul trecut, de exemplu, acest articol, care a fost declarat neconstituţional, considera că este un beneficiu al managementului că ia avionul și se duce să reprezinte compania. (...) Prin discuţiile pe care le-am avut ulterior cu Parlamentul României, s-a corectat această chestiune, care ulterior a fost atacată la Curtea Constituţională și astăzi s-a clarificat: nu reprezintă un beneficiu. Asta este valabil și pentru demnitarii statului român, care sunt subremuneraţi atunci când trebuie să reprezinte România.

Eu nu sunt politician, așa că îmi permit să nu fiu populist. Eu cred că nici președintele României și nici prim- ministrul și nici parlamentarii și miniștrii n-ar trebui să aibă niște remuneraţii derizorii sau să nu li să asigure cheltuielile de reprezentare, pentru că reprezintă ţara”, a declarat Bogdan Badea, directorul general interimar al Hidroelectrica.

Bogdan Badea: „Țara asta este o ţară bogată, dar noi suntem cumva săraca fată bogată”

El a mai susținut că autoritățile din România se concentrează pe cheltuieli minore, precum diurna acordată oficialilor care reprezintă țara în negocieri importante la nivel european, în timp ce sume mult mai mari sunt risipite în alte zone.

„Eu cred că ţara asta este o ţară bogată, dar noi suntem cumva săraca fată bogată, pentru că cheltuim foarte mulţi bani în multe zone și după aceea ne uităm la cei 36 de euro diurnă pe care îi primește ministrul X, care se duce la Comisia Europeană să negocieze miliarde cu Comisia Europeană. Același lucru este valabil și în companii. și, în companii, dacă vrem să facem o reformă serioasă, dacă vrem să vorbim de guvernanţă corporativă serioasă, trebuie să ne uităm ce au făcut alţii. Nimic în plus, nimic în minus. Să nu mai fim trataţi ca bugetari, ca instituţii publice, pentru că nu este așa. Noi dăm la bani la bugetul de stat”, a mai punctat directorul general interimar al Hidroelectrica, la evenimentul „UPGRADE ROMÂNIA: Viața după PNRR: Cum evităm prăbușirea investițiilor în 2027?”, organizat de DC Media Group.

