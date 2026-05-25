DCNews Economie ANAT salută listarea Christian Tour la Bursa de Valori București
Data publicării: 25 Mai 2026

ANAT salută listarea Christian Tour la Bursa de Valori București
Autor: Crişan Andreescu

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România salută listarea la Bursa de Valori București a touroperatorului Christian Tour, unul dintre cei mai importanți jucători ai pieței de turism din România, membru ANAT.

ANAT consideră că acest pas reprezintă o confirmare a maturizării industriei de turism din România și a faptului că marile companii românești din domeniu au ajuns la un nivel de dezvoltare, capitalizare și credibilitate care le permite accesul la piața de capital și la investiții de anvergură.

 Listarea la bursă a unui touroperator românesc cu tradiție demonstrează că turismul este un sector economic relevant, capabil să genereze afaceri solide, branduri puternice și companii competitive la nivel regional.

”Christian Tour nu listează acum doar o companie la bursă – listează încrederea în turismul românesc, dincolo de cifre și de o istorie solidă construită cu tenacitate. Cristian Pandel a construit în timp, cu pasiune și profesionalism, o companie care a devenit sinonimă cu seriozitatea în turismul românesc, iar decizia de a merge la bursă arată că maturitatea antreprenorială și maturitatea industriei au ajuns în același punct. Este un moment important și sunt convins că exemplul său va inspira și pe alți antreprenori din turism”, declară Cristian Bărhălescu, președintele ANAT.

 ”Piața agențiilor de turism este într-o continuă transformare. Au avut loc vânzări către investitori străini, vor avea loc fuziuni, acum și listări pe Bursă. Anima, companie aeriană privată românească, deține acum investitori instituționali, având viitorul asigurat. Viitorul arată bine, dar cu puțin sprijin din partea statului ar putea arăta și mai bine”, subliniază  Alin Burcea, președinte de onoare ANAT.

Turismul românesc a generat companii valoroase și tranzacții importante

În ultimii aproape 20 de ani, piața agențiilor de turism din România a trecut printr-un proces accelerat de consolidare și profesionalizare, fiind realizate mai multe tranzacții importante care au atras interesul investitorilor internaționali și al fondurilor de investiții.

Printre cele mai relevante exemple se numără:

-preluarea Happy Tour de către fondul spaniol GED Capital, într-o tranzacție estimată la aproximativ 10 milioane de euro; 
-vânzarea activităților de turoperare și retail ale Eurolines România / TUI Travel Center către grupul german DER Touristik; 
-preluarea pachetului majoritar al Paralela 45 de către grupul polonez Rainbow Tours; 
-tranzacția prin care Litoralulromanesc.ro a fost preluată de Szallas Group, parte a grupului Wirtualna Polska Holding; 
-precum și achiziția rețelei TUI Travel Center de către Christian Tour. 

Potrivit ANAT, toate aceste tranzacții confirmă faptul că agențiile de turism românești au acumulat, în timp, experiență, capital, expertiză și notorietate, devenind afaceri atractive pentru investitori strategici și financiari.

Un semnal pozitiv pentru întreaga economie

ANAT apreciază că accesul companiilor din turism la piața de capital contribuie la creșterea transparenței, la consolidarea guvernanței corporative și la accelerarea investițiilor în tehnologie, digitalizare și dezvoltare regională.

 În același timp, astfel de listări și tranzacții transmit un mesaj pozitiv privind stabilitatea și potențialul industriei de turism din România, într-un context în care sectorul turistic devine tot mai important pentru economia națională și pentru dezvoltarea serviciilor.

 Asociația Națională a Agențiilor de Turism își exprimă susținerea pentru inițiativele care contribuie la dezvoltarea companiilor românești de turism și la creșterea vizibilității industriei în mediul investițional și financiar.

