”Este un asalt al ONG-urilor pe toate aceste investiții din PNRR”. Bogdan Badea, Hidroelectrica: Asta este România, astăzi

Bogdan Badea, director general Hidroelectrica, a explicat dificultățile întâmpinate în derularea unor investiții majore, de lungă durată, unde sprijinul statului este esențial. De asemenea, finanțarea prin PNRR a acestor proiecte a fost îngreunată, în pofida parcurgerii procedurilor de mediu și a eforturilor instituționale susținute de Ministerul Energiei și Ministerul Mediului.

Asaltul ONG-urilor de mediu care blochează investiții majore

Bogdan Badea a evidențiat întârzieri semnificative cauzate de blocaje administrative și juridice, inclusiv intervenții ale ONG-urilor.

”Vorbim despre investiții extrem de costisitoare, care se derulează pe o perioadă lungă de timp, unde sprijinul statului este esențial. Aici ne referim la hotărâri de guvern privind exproprierile, defrișările. Cu privire la PNRR, ceea ce am încercat noi a fost să finanțăm din banii respectivi aceste proiecte de investiții pe care le avem în diverse faze de execuție, mai ales că, mare parte dintre ele contribuie la siguranța și stabilitatea sistemului.

Din păcate, este un asalt al ONG-urilor pe toate aceste investiții, deși tot în pregătirea PNRR am actualizat toate acordurile de mediu, trecând prin toate procedurile legale, astăzi, în vigoare tocmai ca să nu reprezinte o piedică în calea finanțării din PNRR a acestor investiții. A fost un proces care a durat peste 2 ani, la fiecare obiectiv de investiții. Trebuie să mulțumesc Ministerului Energiei și Ministerului Mediului, care ne-au susținut în acest efort și, teoretic, am reușit să le închidem într-o perioadă scurtă de timp, comparativ cu perioadele anterioare”, a spus Bogdan Badea, director general Hidroelectrica, în cadrul evenimentului ”Upgrade România: Viața după PNRR: Cum evităm prăbușirea investițiilor în 2027?” organizat de DCMedia Group.

Experiența nefericită de la Hidrocentrala Bumbești-Livezeni

”De exemplu, la Bumbești-Livezeni am avut prima experiență nefericită, în 2017, când ni s-a anulat autorizația de construire, cu un acord de mediu perfect valabil la momentul respectiv, o decizie pe care nu am înțeles-o nici astăzi. Noi, în 2026, încă nu avem acordul de mediu. Mai în glumă, mai în serios, de exemplu, la Vidraru, unde vorbim despre o retehnologizare în plină execuție, centrala de la Vidraru a fost construită între 1960 și 1966. Acordul de mediu, în care să înlocuim niște echipamente noi, tot în 6 ani l-am obținut. Asta este România de azi, din punct de vedere al birocrației”, a mai spus Bogdan Badea, director general Hidroelectrica

