Curs valutar BNR 27 mai. Câți lei costă azi un euro

Moneda națională a pierdut ușor teren și în fața dolarului american. BNR a stabilit un curs de 4,4990 lei pentru un dolar, în creștere cu 0,12 bani comparativ cu ziua de marți, când dolarul era cotat la 4,4978 lei, potrivit Agerpres.

În schimb, leul s-a întărit în raport cu francul elvețian. Cursul anunțat de BNR a coborât la 5,7266 lei pentru un franc, cu 0,89 bani sub valoarea precedentă, de 5,7355 lei.

Și prețul aurului a scăzut miercuri. Gramul de aur a fost evaluat la 649,8877 lei, față de 653,2957 lei în ședința anterioară.