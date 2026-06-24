Investiție majoră în Câmpina, cu peste 80 de noi locuri de muncă: Producător român intră în „liga mare” a autobuzelor de 12 metri

Sursa foto ilustrativ - Facebook Aveuro International Minibus

Într-o perioadă economică dificilă, cu restructurări și concedieri în mai multe domenii, un producător român de vehicule speciale din Câmpina anunță o investiție care va genera noi locuri de muncă și va extinde capacitatea de producție.

Într-un context economic marcat de valuri de concedieri și restructurări în mai multe domenii, un producător român de vehicule specializate din Câmpina anunță o investiție importantă, care va duce la crearea de noi locuri de muncă, precum și la extinderea capacităților de producție ale companiei.

Aveuro International construiește o nouă fabrică

Aveuro International construiește o nouă fabrică pe un teren de aproape 20.000 de metri pătrați, cu o hală de producție de 2.000 de metri pătrați. Proiectul se află deja în derulare, finalizarea lucrărilor fiind estimată pentru mijlocul anului 2027.

Noua unitate nu va înlocui infrastructura existentă, ci va completa activitatea curentă a companiei. Pe lângă producția de microbuze specializate, vehicule pentru transport școlar, turism și persoane cu dizabilități, fabrica va avea și o linie nouă destinată producției de autobuze de mari dimensiuni.

Parteneriat cu un producător chinez de șasiuri auto

Reprezentanții companiei au transmis că dezvoltarea noului segment de producție este posibilă ca urmare a unui parteneriat încheiat cu un producător de șasiuri auto din China. În cadrul colaborării va fi dezvoltat un autobuz cu lungimea de 12 metri, pentru transportului public.

„La jumătatea anului 2027 ar trebui să fim gata mutați acolo. Până atunci lucrăm la acest prototip de 12 metri, astfel încât să putem începe producția de serie. Vom intra într-o nouă ligă și într-o competiție cu totul diferită, alături de producătorii mari de autobuze”, au afirmat reprezentanții companiei.

Investiția va avea și un impact major asupra pieței muncii locale. Prin proiectul finanțat cu fonduri europene, compania și-a asumat că va face peste 80 de locuri de muncă suplimentare în următorii ani.

Noi recrutări

Noile recrutări vor avea în vedere, în principal, activitățile din liniile extinse de producție, în special cele dedicate autobuzelor de mari dimensiuni. Conducerea companiei spune că dezvoltarea reprezintă nu doar o oportunitate de afaceri, ci și o contribuție la consolidarea industriei producătoare din România.

Fondurile europene, colaborarea internațională și solicitările tot mai numeroase pentru vehicule adaptate și electrice sunt principalele direcții pe care compania își bazează strategia de dezvoltare. Într-un context în care reindustrializarea României rămâne un obiectiv greu de atins, proiectul de la Câmpina reprezintă un exemplu de investiție și creștere într-un sector care are un potențial ridicat.