România a doborât un nou record la consumul de energie în această seară

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România consuma marţi seara o cantitate de energie electrică de peste 8.000 MW, iar producţia se ridica la 5.873 MW, potrivit datelor publicate de Transelectrica.

Marți seară, România a trecut de 8.000 de MW consum de energie și a doborât un nou record în plină criză energetică și în perspectiva închiderii Unității 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Consumul a ajuns la 8.133 MW la ora 19:48, în timp ce producția internă era de numai 5.873 MW. România a trebuit să importe 2.310 MW pentru a-și acoperi necesarul de energie.

Consum: 8.183 MW

Producție: 5.873 MW

Diferență: 2.310 MW

Aproape 30% din producţie provine din hidrocentrale (1.483 MW), hidrocarburile asigură 27,54% (1.371 MW), cărbunele (859 MW, 17,26%), nuclear (684 MW, 13,74%), fotovoltaic (374 MW, 7,51%), instalaţiile de stocare (95MW, 1,91%), eolian (56 MW, 1,12%) şi biomasa (56 MW, 1,12%), potrivit Agerpres.

Debitul Dunării la intrarea în ţară în secţiunea Baziaş, se va menţine staţionar, la valoarea de 1.350 mc/s, în următoarele două zile, urmând că crească la 1.400 mc/s până la 18 august, în contextul în care media multianuală a lunii august este de 3.900 mc/s, arată prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

În aceste condiţii, în ultima săptămână, autorităţile au desfăşurat mai multe acţiuni pentru a menţine un nivel al apei care să permită funcţionarea Grupului 2 de la Cernavodă, printre care scufundarea a patru barje în cadrul intervenţiei de redirecţionare a unei părţi din debitul Dunării către braţul Bala şi dislocarea stâncii Pârjoaia, din apropierea aceluiaşi braţ.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, iar marţi Centrala Nuclearoelectrică a iniţiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unităţii 2.

La sfârşitul lunii iulie, a fost declarată stare de alertă la nivel naţional în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică, iar autorităţile au făcut apel, în repetate rânduri, către populaţie, instituţiile publice şi operatorii economici pentru un consum responsabil, în special în intervalul 19:00-23:00. Reducerea voluntară a consumului de energie electrică în această perioadă contribuie la diminuarea presiunii asupra Sistemului Electroenergetic Naţional, a precizat Ministerul Energiei.

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Oana Gheorghiu, apel către români să facă economie

Reamintim că, săptămâna trecută, vicepremierul demis Oana Gheorghiu a făcut un apel către români să amâne spălarea hainelor pentru a diminua presiunea de pe sistemul energetic național.

„Dacă fiecare dintre noi amână pentru câteva ore pornirea mașinii de spălat, a uscătorului sau a altor consumatori mari de energie, diferența va fi semnificativă. Știu că sunt unii oameni, pe bună dreptate, foarte supărați (...)“, a spus, printre altele, Oana Gheorghiu.