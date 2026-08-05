Un pachet de scutece este comandat la fiecare 30 de secunde pe eMAG. Peste 500.000 de comenzi pentru bebeluși au fost cu livrare a doua zi în prima jumătate a anului

eMAG

• Un pachet de scutece pentru bebeluși e comandat la fiecare 30 de secunde pe eMAG • Peste jumătate de milion de comenzi au fost livrate a doua zi • Părinții au plătit, în medie, 149 de lei pentru o comandă pentru bebeluși • Peste jumătate din gama pentru bebeluși a fost inclusă în campaniile de reduceri.

În România, cele mai multe nașteri au loc în lunile de vară și la începutul toamnei, iulie și septembrie fiind lunile cu cea mai ridicată natalitate, potrivit statisticilor oficiale. Pentru părinți, primul an de viață al copilului vine cu nevoi care se schimbă constant și care cer soluții rapide și flexibile, lucru confirmat de o analiză realizată de eMAG asupra comenzilor pentru produsele destinate bebelușilor.

Datele arată că, în prima jumătate a acestui an, pe eMAG a fost comandat un pachet de scutece la fiecare 30 de secunde, în timp ce peste 500.000 de comenzi au beneficiat de livrare chiar a doua zi.

Cele mai comandate produse au fost cele de care părinții au nevoie în mod recurent pentru îngrijirea și hrănirea bebelușilor. Doar din aceste categorii, în prima jumătate a anului au fost comandate pe eMAG peste 1,17 milioane de produse.

Valoarea medie a unei comenzi cu produse dedicate nou-născuților a fost de 149 de lei, peste jumătate din produsele din aceaste categorii fiind incluse în campaniile de reduceri desfășurate de eMAG în prima jumătate a anului.

„În primul an din viața unui copil, părinții învață că timpul devine cea mai valoroasă resursă. Între nevoile care apar de la o zi la alta și dorința de a face cele mai bune alegeri pentru cei mici, orice soluție care le simplifică viața contează. La eMAG, oferim o experiență prin care părinții găsesc într-un singur loc produsele de care au nevoie, pot lua decizii informate cu ajutorul miilor de recenzii lăsate de alți părinți și beneficiază de servicii care le oferă flexibilitate atât în privința timpului, cât și a bugetului. Fiecare comandă livrată rapid și fiecare instrument care îi ajută să economisească bani înseamnă mai puține griji și mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat”, a declarat Răzvan Acsente, CMO eMAG România, Bulgaria și Ungaria.

Cele mai comandate produse pentru bebeluși pe eMAG în prima jumătate a anului

În prima jumătate a anului, părinții au comandat de pe eMAG:

peste 520.000 de pachete de scutece

peste 240.000 de pachete de șervețele umede

peste 106.000 de biberoane și tetine

peste 100.000 de cutii de lapte praf

peste 55.000 de suzete

peste 47.000 de monitoare pentru bebeluși

În același timp, au fost comandate peste 110.000 de produse pentru igiena bebelușilor, precum geluri de duș, șampoane și creme.

Analiza arată și că părinții preferă să rezolve mai multe nevoi într-o singură comandă. Printre cele mai frecvente combinații de produse s-au numărat baxurile de scutece și de șervețele umede, șampon pentru bebeluși, dar și aparatele de aerosoli împreună cu accesoriile compatibile. De asemenea, în coșurile de cumpărături ale părinților s-au regăsit frecvent și detergenți sau soluții dedicate curățării biberoanelor, hainelor și jucăriilor celor mici.

Pentru a răspunde nevoii de acces rapid la produsele esențiale, peste 500.000 de comenzi cu produse destinate bebelușilor au fost livrate chiar a doua zi. În plus, peste 350.000 dintre comenzi au fost cu livrare la locker, oferind părinților flexibilitatea de a le prelua atunci când programul le permite.

Cele mai multe comenzi cu produse pentru bebeluși au fost plasate din Ilfov, Cluj, Iași și Timiș, iar la nivelul Capitalei clasamentul este condus de Sectorul 6.

Despre eMAG

Înființată în 2001, eMAG este un pionier al sectorului de comerţ online care s-a dezvoltat în România, Ungaria și Bulgaria cu obiectivul de a ajuta clienții din întreaga regiune să economisească timp și bani. Cu o gamă de produse în continuă creștere pe care le pune la dispoziția clienților împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, oricând și oriunde.

Clienții din România ai platformei beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicația mobilă, livrare rapidă la easybox, 30 de zile timp de retur, rambursare rapidă prin Instant Money Back, servicii flexibile de plată din contul eMAG/MyWallet, și abonamentul cu livrare gratuită Genius peste un anumit prag în cinci aplicații de comerț electronic (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful și Flip).

Cu ajutorul eMAG Marketplace, antreprenorii români care vând pe platformă au la dispoziție o serie de programe și instrumente care îi ajută să își scaleze business-ul în Europa Centrală și de Est: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads sau campaniile desfășurate pe platformă sunt doar câteva dintre acestea. Pentru mai multe informații despre eMAG, accesați about.emag.ro.