BNR crește prognoza de inflație: Cât va ajunge în 2026 și 2027. Anunțul lui Mugur Isărescu

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Sursa foto: Agerpres

BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, de la 5,5% la 6,1%, în timp ce pentru 2027 estimează o inflație de 3,4%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 6,1%, de la 5,5% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,4% la sfârşitul lui 2027, faţă de 2,9% anterior, potrivit datelor prezentate joi de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

„Prognoza noastră arată aşa: scădere rapidă, puternică, a inflaţiei până spre sfârşitul anului, cu fluctuaţii, mai ales în ultimele luni ale acestui an. Colegi au introdus, faţă de prognoza anterioară, o uşoară creştere de la 5,5 la 6,1 pentru decembrie. De ce? Pentru că s-a introdus ceea ce acum este cert: canicula, seceta şi impactul asupra producţiei de electricitate şi, în general, impactul în ceea ce priveşte situaţia energiei în România. Dar, chiar cu 0,5 puncte peste, tendinţa este de scădere şi în continuare, şi se intră în intervalul de variaţie din jurul ţintei în trimestrul 4 2027”, a declarat Mugur Isărescu, la conferinţa pentru prezentarea Raportului asupra inflaţiei.

De ce a crescut prognoza de inflație pentru 2026

„Deci avem, în esenţă o menţinere a perspectivei de corecţie amplă în acest trimestru, reducere aproape la jumătate a ratei inflaţiei anuale, ca urmare a disipării efectelor statistice directe asociate majorării cotelor de TVA, accizelor şi preţurilor energiei electrice din anul anterior. Şi treptat, pe parcursul anului următor, intrăm în ţinta de inflaţie, scădere treptată a inflaţiei şi noi sperăm că, în lipsa unor factori care pot să schimbe această traiectorie, să ajungem în interiorul ţintei în T4-2024”, a mai spus guvernatorul BNR.

El a menţionat că pentru acest an, există o creştere suplimentară a preţurilor la combustibili. Conform datelor prezentare, combustibilii au o pondere de 1,1 puncte procentuale în inflaţia finală de 6,1%, potrivit Agerpres.

Inflația în luna iulie, în scădere

Anunțul lui Mugur Isărescu vine la o zi după publicarea de către Institutul Naţional de Statistică (INS) a datelor privind rata anuală a inflației. Aceasta a scăzut la 8,16% în luna iulie, de la 10,42% în iunie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%.

O scădere a inflației s-a înregistrat și în luna iunie, când aceasta a ajuns la 10,42% față de 10,85% în luna mai. Cu toate acestea, economistul Adrian Negrescu a avertizat, la DCNews, că scăderea nu înseamnă și ieftiniri. Prețurile vor continua să crească, dar într-un ritm mai redus.

Scumpiri la servicii și utilități

O preocupare importantă o reprezintă serviciile, care s-ar putea scumpi accelerat, mai ales în perioada sezonului rece. Potrivit economistului, facturile la utilități, energie, gaze, apă și întreținere ar putea deveni principala problemă pentru bugetele românilor, în condițiile în care consumul crește în timpul iernii.

În același timp, alimentele de bază continuă să se scumpească, iar prețurile la carburanți și energie pun presiune suplimentară asupra serviciilor. Negrescu consideră că economia României va continua să fie afectată de inflația ridicată și estimează că țara noastră va rămâne printre statele europene cu cele mai mari creșteri de prețuri.

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