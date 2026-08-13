Producția industrială a României a scăzut cu 3,3%. Edit DCNews. Sursa foto: Magnific

Producția industrială a României a scăzut cu 3,3% în primul semestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de INS.

Producţia industrială a scăzut, în primele şase luni din acest an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, atât ca serie brută, cu 3,3%, cât şi ca serie ajustată, în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 3,5%, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform statisticii, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2026, producţia industrială (serie brută) a scăzut din cauza declinului înregistrat de industria prelucrătoare (-4,4%) şi industria extractivă (-1,5%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 3,3%.

Pe serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în prima jumătate a anului scăderea producţiei industriale a fost efect al scăderilor industriei prelucrătoare (-4,6%) şi industriei extractive (-1,6%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 2,8%.

Producţia industrială a fost mai mică faţă de luna precedentă

În luna iunie 2026, producţia industrială (serie brută) a crescut faţă de luna precedentă cu 1,3%, datorită creşterilor din cele trei sectoare industriale: industria prelucrătoare şi industria extractivă (+1,4% fiecare) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+0,4%).

Pe de altă parte, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, producţia industrială a fost mai mică faţă de luna precedentă cu 0,7%. Industria prelucrătoare şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat au scăzut cu 0,5%, respectiv cu 0,2%, în timp ce industria extractivă a crescut cu 2,7%.

Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială (serie brută) s-a redus cu 3,5%, ca urmare a scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-3,9%) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-2,5%). Industria extractivă a crescut cu 0,3%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mică faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 5,2%, ca efect al scăderilor industriei prelucrătoare (-6%), producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-2,5%) şi industriei extractive (-0,5%), conform Agerpres.

Scumpiri uriașe la chirii și carburanți în ultimul an. Ce arată datele INS

Totodată, cele mai noi date ale INS arată că inflația anuală a scăzut la 8,16% în iulie, însă chiriile, carburanții și alimentele au înregistrat în continuare creșteri importante de preț.

Chiriile s-au scumpit cu 42,48% în iulie 2026 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, fiind urmate de motorină, cu 30,7%, şi benzină, cu 23,15%, potrivit unei analize a Institutului Naţional de Statistică.

"În iulie 2026 inflaţia anuală scade cu 2,2 puncte procentuale pentru prima dată în ultimele douăsprezece luni şi atinge nivelul de 8,2%. Astfel, rata anuală a inflaţiei, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 8,16%, cele mai mari creşteri de preţuri înregistrându-se şi de această dată tot la servicii, 13,67%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,93%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 5,03%. La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, preţul acesteia majorându-se într-un an cu 19,47%. Ouăle se află pe locul secund cu o creştere a preţurilor de 13,9%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 11,67%. În acelaşi interval de timp, laptele de vacă şi-a majorat preţul cu 11,28%, ţuica şi alte băuturi spitoase au fost mai scumpe cu 8,87%. Grupa produselor din zahăr, miere de albine şi-a majorat tarifele cu 8,81%, comparativ cu iulie 2025", se arată în analiza INS.

Conform statisticii, alte majorări de preţ la alimente se pot constata la pâine, cu 7,93%, la peşte proaspăt, cu 7,54%, la conservele din carne, cu 6,77%, la ulei comestibil, cu 6,57%, la carne de pasăre, cu 6,24%, şi la carnea de porc, cu 3,4%. Berea şi-a majorat preţul cu 7,88%, iar vinul cu 6,66%.

În perioada menţionată au fost şi reduceri ale preţurilor şi anume: zahărul şi-a diminuat tariful cu 0,25%, untul cu 0,53%, făina cu 4,3%, iar mălaiul cu 4,92%. Cele mai mari scăderi de preţ pe parcursul unui an s-au înregistrat la cartofi cu 13,68%, precum şi la fructele proaspete 13,82%.

Cele mai mari creșteri din iulie au fost la motorină și benzină

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din iulie sunt de această dată la motorină, 30,7%, urmate de cele la benzină cu 23,15%. Tarifului energiei electrice, până luna trecută vedeta scumpirilor ultimului an, şi-a majorat tariful (după încetarea efectului de bază ca urmare a eliminării schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor) cu doar 3,39%. INS reaminteşte că timp de un an după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice, tariful energiei electrice a atins şi niveluri de peste 50% an/an.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la grupa combustibililor, cu 16,87%, la energie termică, 10,70%, la cărţi, ziare, reviste, 10,82%, la detergenţi, 9,92%, la tutun şi ţigări, 8,51%. Nu în ultimul rând, şi articolele de igienă şi cosmeticele s-au scumpit cu 6,80%, iar medicamentele şi-au majorat preţurile în iulie cu 4,36%. În perioada iulie 2026 - iulie 2025, preţul gazelor a crescut cu 0,97%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creşteri de preţuri în iulie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 42,48%, urmate de tarifele la apă, canal şi salubritate, cu 15,99%, reparaţii auto, cu 13,85%, igienă şi cosmetică, cu 14,10%.

Alte creşteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de confecţionat şi reparat încălţăminte şi îmbrăcăminte, 14,36%. În acelaşi timp, asistenţa medicală a devenit mai scumpă cu 12,48%, transportul urban şi-a majorat tariful cu 7,47%, iar cel rutier cu 12,21%. Tarifele serviciilor aeriene au crescut cu 2,3% comparativ cu iulie anul precedent, dar în acest caz se remarcă o creştere a preţurilor cu 18,73% faţă de luna iunie 2026. Tarifele serviciilor poştale, care îşi reduseseră cotele în lunile anterioare, în iulie 2026, faţă de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,18%.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 8,16% în luna iulie, de la 10,42% în iunie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS), conform Agerpres.

Inflația în România scade la 8,16% în luna iulie, dar prețurile continuă să crească

Rata anuală a inflației a scăzut la 8,16% în iulie 2026, de la 10,42% în iunie, potrivit datelor INS. Serviciile s-au scumpit cel mai mult, cu 13,67%, în timp ce mărfurile nealimentare au avut o creștere de 7,93%, iar alimentele de 5,03%.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 8,16% în luna iulie, de la 10,42% în iunie, în condiţiile în care serviciile, mărfurile nealimentare, dar și cele alimentare au crescut în preț, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Rata inflației din iulie, în scădere

„Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,58%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,4%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 8,2%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 - iulie 2026) faţă de precedentele 12 luni (august 2024 - iulie 2025) a fost 9,8%”, se arată în comunicatul INS.

Potrivit INS, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,42%.

Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,2%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 - iulie 2026) faţă de precedentele 12 luni (august 2024 - iulie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,8%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, potrivit Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Sondaj IRSOP: Românii se așteaptă la noi scumpiri și la un nivel de trai mai scăzut. Inflația și piața muncii pun presiune pe populație