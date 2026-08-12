Imaginea serii în sistemul energetic. România ar putea ajunge peste Bulgaria la anul

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România începe să recupereze puternic la unul dintre punctele importante ale sistemului energetic: Stocarea.

În seara zilei de 12 august, instalațiile de stocare injectau în rețea 536 MW, o valoare apropiată de producția nucleară înregistrată în acel moment, de 679 MW.

Sebastian Burduja a zis că energia activă injectată în rețea de bateriile dispecerizabile a ajuns aproape de cea produsă de Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Comparația devine și mai interesantă dacă ne uităm unde era România în urmă cu doar trei ani. Potrivit lui Sebastian Burduja, țara noastră avea atunci doar 14 MWh în stocare.

Fostul ministru al Energiei spune că dezvoltarea accelerată a venit după modificările legislative prin care a fost eliminată dubla impozitare pentru stocare, dar și în urma investițiilor sprijinite prin PNRR și Fondul pentru Modernizare.

România ar putea ajunge peste Bulgaria în privința stocării energiei

Sebastian Burduja estimează că dezvoltarea bateriilor va continua și că, până la finalul anului viitor, România ar putea ajunge peste Bulgaria în privința stocării energiei.

Fostul ministru a zis că nu cunoaște toate proiectele aflate în dezvoltare în țara vecină, dar consideră că România are câteva avantaje importante și anume dimensiunea mai mare a pieței și potențialul ridicat pentru energia solară și eoliană.

Cu cât România instalează mai multe capacități regenerabile, cu atât devine mai importantă și stocarea

Energia produsă atunci când soarele sau vântul oferă un surplus poate fi păstrată în baterii și introdusă ulterior în sistem, atunci când este nevoie de ea.

„Pentru cine spune ca România nu are stocare, la ora aceasta energia activă injectată în rețea de baterii (doar cele dispecerizabile, fără cele de la prosumatori, care nu se “văd” în tabloul de la Transelectrica) este aproape cât energia activă produsă de reactorul 2 de la Cernavodă.

Știu ca lucrurile bune nu fac știri, dar gândiți-vă ca acum trei ani România nu avea aproape nimic în stocare (14MWh). Dupa ce am eliminat prin OUG dubla impozitare pentru stocare, după fondurile accesate din PNRR și Fondul pentru Modernizare, România și-a crescut exponențial capacitatea de stocare disponibila.

Estimez ca anul viitor la final vom fi peste Bulgaria, chiar daca nu cunosc proiectele lor in lucru. De ce? Pentru ca piata românească e mult mai mare, potențialul solar/eolian e mult mai mare, deci stocarea în baterii este mai rentabilă a fi localizată în România, după intervențiile legislative și măsurile de sprijin prin cofinanțări europene”, a zis Sebastian Burduja.

„De asemenea, la plecarea din minister am lăsat o schemă pentru CFD (contracte pentru diferența) în pregătire cu BERD. Merită întrebat stadiul ei și progresul la zi”, a mai zis Sebastian Burduja, fostul ministru al Energiei.

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