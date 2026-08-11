Cernavodă îl sfidează pe Bolojan! O săptămână de mega petreceri cu Bogdan de la Ploiești și alții. Evenimentul se numește „Energia ne adună”

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

În plină criză de energie, Cernavodă petrece.

Vor fi 7 zile de petrecere cu lumini. De ieri a început sărbătoarea orașului Cernavodă. Și nu ține 1-2 zile... ci 7. Da, ați citit bine. 7 zile. O săptămână de sărbătoare dedicate orașului Cernavodă. Ieri au urcat pe scenă Olguța Berbec, Acustic Boyz, Alina Eremia și Jador. Astăzi cântă Ionuț Galani & Asteria, JO, IDK și Bogdan de la Ploiești.

Pentru această petrecere de pomină, Primăria Cernavodă a dat 1,4 milioane de lei.

La finalul evenimentelor, pe 15 august, se va desfășura un spectacol de artificii, cu o durată de minim 10 minute, cu focuri multicolore, de diferite forme şi jocuri şi un spectacol cu jocuri de lasere de diferite forme şi culori, în paralel cu animație grafica 3D proiectate pe un ecran gigant de minimum 8 metri amplasat pe scenă, cu o durată minimă de 10 minute. Tot în cadrul acestui moment, prestatorul va asigura 4 maşini de fum, 4 tunuri cu flăcări, 6 sparkulare, 2 tunuri gigant de confetti.

Culmea este că evenimentul se numește... „Energia ne adună”.

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Iată programul pentru restul zilelor:

12 august 2026, între orele 20:00-24:00, vor interpreta Eugenia Nicolae, Johnny Romano, Pia Ioana, Diana Matei și Taraful Cleante.



13 august 2026, între orele 20:00-24:00, vor interpreta Diana Sârbu, Bibi, Gică Coadă cu Steaua di Vreari, Carmen Chindriș şi Taraful Rutenilor.

14 august 2026, între orele 20:00-24:00, vor interpreta Oana Radu, Ami, Camelia Tudor şi Simphony Band, Feli.



15 august 2026, între orele 20:00-24:00, vor interpreta Amna &Band, Nouă-Unșpe, Elena Gheorghe, Ștefan Bănică Junior.

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă a luat măsuri de reducere a consumului în locuința proprie, în orele de vârf.

„În general, ajung foarte târziu, undeva pe la 22.00-23.00 și nu mai e timp de stat cu becurile aprinse, iar sistemul de aer condiționat nu funcționează la mine”, a zis Ilie Bolojan.

România are un deficit important de energie seara, între orele 19:00 și 23:00, pe care îl acoperă din importuri, însă și pe acest segment există o presiune importantă pentru că în întreaga regiune se înregistrează un deficit de energie de peste 4.000 de megawați, a zis premierul.

Cine este Liviu Cristian Negoiță, fost primar al orașului Cernavodă din partea PNL, achitat definitiv

Liviu Cristian Negoiță, fost primar al orașului Cernavodă din partea PNL, a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul în care era acuzat de corupție. În luna ianuarie 2026, Liviu Cristian Negoiță a primit o condamnare de patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Procurorii l-au acuzat că ar fi aprobat plăți considerate nelegale, în valoare de peste 9,3 milioane de lei, către un club sportiv.

Fostul edil a contestat hotărârea prin recurs în casație la Înalta Curte de Casație și Justiție. Magistrații au decis anularea condamnării și achitarea acestuia. Judecătorii au stabilit că fapta pentru care fusese condamnat nu este prevăzută de legea penală. Decizia este definitivă. În urma hotărârii, Liviu Cristian Negoiță a fost eliberat din penitenciar.

Își cere drepturile salariale în instanță

După ce a fost achitat definitiv și eliberat din închisoare de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) la sfârșitul lunii mai 2026, primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, își cere drepturile salariale în instanță.

Pe rolul Secției I Civile a Tribunalului Constanța a fost înregistrat un proces privind un litigiu de muncă în care edilul solicită obligarea administrației locale la plata salariilor neîncasate pe perioada în care s-a aflat în spatele gratiilor.

Este vorba de veniturile salariale pe cele patru luni și jumătate pentru care a fost la închisoare. Atât recuperarea sumelor pentru perioada respectivă, cât și continuitatea activității pe cartea de muncă reprezintă dreptul legal pe care îl are.

Prin intermediul procesului de litigiu de muncă, instanța urmează să stabilească modalitatea de repunere în drepturi a primarului de la momentul suspendării până la reprimirea mandatului, în concordanță cu decizia definitivă de achitare obținută la ÎCCJ.

Consumul de energie a depășit 8.000 MW marți seara

România consuma marți seara, la ora 19:25, o cantitate de energie electrică de peste 8.000 MW, iar producția se ridica la 5.873 MW, potrivit datelor publicate de Transelectrica.

Importurile de energie totalizau 2.151 MW.

Aproape 30% din producție provine din hidrocentrale (1.483 MW), hidrocarburile asigură 27,54% (1.371 MW), cărbunele (859 MW, 17,26%), nuclear (684 MW, 13,74%), fotovoltaic (374 MW, 7,51%), instalațiile de stocare (95MW, 1,91%), eolian (56 MW, 1,12%) și biomasa (56 MW, 1,12%).

Debitul Dunării la intrarea în țară în secțiunea Baziaș, se va menține staționar, la valoarea de 1.350 mc/s, în următoarele două zile, urmând că crească la 1.400 mc/s până la 18 august, în contextul în care media multianuală a lunii august este de 3.900 mc/s, arată prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

În aceste condiții, în ultima săptămână, autoritățile au desfășurat mai multe acțiuni pentru a menține un nivel al apei care să permită funcționarea Grupului 2 de la Cernavodă, printre care scufundarea a patru barje în cadrul intervenției de redirecționare a unei părți din debitul Dunării către brațul Bala și dislocarea stâncii Pârjoaia, din apropierea aceluiași braț.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în data de 28 iulie, iar marți Centrala Nuclearoelectrică a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2.

La sfârșitul lunii iulie, a fost declarată stare de alertă la nivel național în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică, iar autoritățile au făcut apel, în repetate rânduri, către populație, instituțiile publice și operatorii economici pentru un consum responsabil, în special în intervalul 19:00-23:00. Reducerea voluntară a consumului de energie electrică în această perioadă contribuie la diminuarea presiunii asupra Sistemului Electroenergetic Național, a precizat Ministerul Energiei.