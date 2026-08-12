Risc de blackout în România, după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă? „Vom rezista cu ajutorul lui Dumnezeu, al bulgarilor și condițiilor meteorologice”

Blackout în România? Prof. Iulian Iancu, expert în energie, avertizează. Sursa foto: Pexels

Oprirea Unității 2 de la Cernavodă pune presiune pe sistemul energetic al României. Prof. Iulian Iancu avertizează că țara este „la limita limitei” și spune că Guvernul a făcut greșeli mari în gestionarea crizei energetice.

„Există pericolul ca România să intre în blackout, adică să nu mai ai curent la priză?”, l-a întrebat direct analistul politic Bogdan Chirieac pe Iulian Iancu, unul dintre cei mai mari experți în energie din România, invitat, miercuri, la interviurile DCNews.

România, la limită fără energia de la Cernavodă



„Un lucru e sigur: se va închide Unitatea 2 de la Cernavodă, mâine la 07:00. Oricum au făcut eforturi disperate să funcționeze. Ei au o procedură acolo... nu se joacă lumea! Totul este procedurat, raportat și înregistrat. Dacă ai scăzut cu apa de răcire sub o anumită cotă și tu totuși ai tras cât ai putut de mult s-o menții în funcțiune și nu se mai poate, procedura-i procedură și trebuie scoasă din funcțiune.

Prin urmare, în momentul de față suntem la scadență cu scoaterea cărbunelui din mixul energetic si tehnologic înainte să pui în funcțiune celelalte capacități. Vom rezista, cu ajutorul lui Dumnezeu, din două motive: dacă ne ajută importul, respectiv bulgarii - nu vreau să-i jignesc, dar am fost cu mult peste ei și ca expertiză, și ca exportator net către Bulgaria, Grecia, Albania, Serbia și toate țările din jurul nostru - dar de data aceasta, șansa noastră stă în capacitatea Bulgariei de a ne da energie; și condițiile meteorologice”, a declarat prof. Iulian Iancu, la interviurile DCNews.

România, în aceeași situație ca în 2003? Greșeala făcută acum de Guvern

Fără funcționarea Centralei de la Cernavodă, România produce puțin peste 4000 de megawați, ceea ce pune o presiune mare pe sistemul energetic, potrivit prof. Iancu: „Suntem la limita limitei, ceea ce nici nu se putrea bănui în perioada lui Ceaușescu, deși aveam 24.000 de megawați instalați, vreo 48-49% erau uzați, ineficienți... Cu toate acestea, asiguram 8-9.000 de megawați fără probleme. Noi am avut această criză în 2003, în august! S-a închis Unitatea 1 de la Cernavodă”, a spus prof. Iancu, la care Bogdan Chirieac a replicat: „Dan Ioan Popescu (n.r. fost ministru al Economiei) a închis Unitatea 1, dar a dat drumul la cărbune!”

Iar expertul în energie a confirmat, explicând: „Am funcționat cu cărbune! Aveam munte de cărbune în stocuri! Păi stocurile se fac acum, în timpul verii. Guvernul acesta trebuia să știe în aprilie-mai, că la 1 iunie trebuie să aibă programul de iarnă finalizat. Ce faci în programul de iarnă?! Stabilești stocurile pentru următoarea iarnă - de cărbune, de gaze, apă în lacuri și mentenanța echipamentelor, ca să le ai funcționale. Or noi acum am fi avut stocurile! Nu ai cum să nu știi că nu le ai! Nu poți să știi că nu ai știut de situație, când tu aveai raportare permanentă, plus un program de iarnă aprobat prin hotărâre de Guvern. Dacă nu e aprobat, este extraordinar de grav!”, a mai punctat prof. Iancu.

Centrul de comandă pentru energie, în atenția lui Iulian Iancu: „Nu poate nimeni să intre peste dispecer!”

Expertul în energie a spus că o altă greșeală a Guvernului a fost aceea de a crea un centru de comandă format din producători și furizori din domeniu, contrar legii, care stabilește clar cine are atribuții și cum trebuie luate deciziile în astfel de situații.

„Oricum este foarte grav că am auzit că s-a înființat un centru de comandă din care fac parte producători și vreo 15 furnizori. N-are nicio bază legală! Din punct de vedere al securității, Articolul 5 din Legea 123/2012, la care am lucrat efectiv, la capitolul al V-lea, unde este definit în mod expres, raportul este următorul:

Transelectrica informează ANRE, Guvernul cu situația, propune setul de măsuri și Guvernul le asumă prin hotărâre de Guvern, iar Transelectrica le implementează. Nu poți să aduci din piața liberă actori interesați, pe care i-am prins speculând și manipulând piața să stabilească deciziile și să dea ordine celor de la Transelectrica! Este de neimaginat!

„Adică 'băieții deștepți' dau ordine Transelectricii? Asta a hotărât Guvernul Bolojan?”, l-a întrebat Bogdan Chirieac.

„Asta am auzit cu urechile mele. Asta a scos prin hotărâre de Guvern acum câteva zile. Oameni buni, dispecerului nu-i dă dispoziție nici președintele României! Nici Ursula von der Leyen, nici Donald Trump! Nimeni pe pământ! Pentru că sunt decizii de natură tehnică, de funcționare în echilibru a sistemului. Nu poate nimeni să intre peste dispecer!”, a mai punctat expertul în energie.