În plină criză energetică... o firmă cu doar doi angajați organizează spectacole de milioane de lei la Cernavodă

Cernavodă

E criză de energie, dar la Cernavodă sunt petreceri fără număr.

Sunt zile de petrecere cu lumini. De ceva timp a început sărbătoarea orașului Cernavodă. Și nu ține 1-2 zile... ci 7. Da, ați citit bine. 7 zile. O săptămână de sărbătoare dedicate orașului Cernavodă. Pentru această petrecere de pomină, Primăria Cernavodă a dat 1,4 milioane de lei.

Ce firmă a organizat paranghelia?

Master Building Construct SRL, o companie din Medgidia care are ca activitate principală construcția clădirilor, a devenit în ultimii ani unul dintre principalii furnizori de spectacole și evenimente pentru Primăria Cernavodă. Firma a organizat patru ediții consecutive ale Zilelor Orașului, precum și evenimentele dedicate Zilei Copilului și Zilelor Recoltei, conform DC BUSINESS.

Compania a raportat un singur angajat până în 2024 și doi angajați în 2025. În același an, Master Building Construct a avut o cifră de afaceri de 2,91 milioane de lei și un profit net de peste 762.000 de lei.

Pentru Zilele Orașului Cernavodă din 2026, administrația locală a lansat o nouă procedură, cu o valoare estimată de 1.466.942,14 lei fără TVA. Termenul de depunere a ofertelor a fost 3 august 2026.

Deși evenimentul a început pe 10 august, documentul oficial privind rezultatul procedurii și numele câștigătorului nu era publicat într-o formă accesibilă la momentul verificării. Master Building Construct a organizat însă toate cele patru ediții precedente, din perioada 2022-2025.

Detalii pe DC BUSINESS - https://www.dcbusiness.ro/firma-cu-doi-angajati-care-organizeaza-spectacole-de-milioane-de-lei-la-cernavoda_696597.html